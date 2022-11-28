Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с Пускепалисом

Актриса Марьяна Спивак в разговоре с aif.ru рассказала о последних съемках с погибшим актером Сергеем Пускепалисом. Она снималась с Пускепалисом в третьем сезоне сериала "Шифр".
Марьяна Спивак сыграла в сериале о группе бывших сотрудниц дешифровального отдела ГРУ роль Ирины Зиминой.
"Режиссер Вера Михайловна Сторожева говорила, что делать продолжение совсем без Пускепалиса невозможно. То есть он останется неким закадровым персонажем. Но я, честно говоря, не очень представляю, как это можно осуществить", — поделилась Спивак мыслями о четвертом сезоне проекта.
По словам Спивак, они не были с погибшим очень близки, но он за время общения показал себя как "замечательный, теплый, очень какой-то такой домашний".
"Вся группа его обожала. Он был человеком, несущим в себе жизнь. Живой, настоящий. Я до сих пор не могу осознать, что его больше нет", — призналась актриса.
Она добавила, что герой Пускепалиса, подполковник Константин Проскурин — единственный внушающий доверие мужчина в фильме.
"У нас дефицит мужиков — это правда. Мало у нас на экране таких мужчин, которым веришь, которые ведут себя по-мужски", — заключила она.
20 сентября на трассе М-8 "Холмогоры" произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с двумя фурами.