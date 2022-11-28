Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с Пускепалисом

Газета.Ru

Актриса Марьяна Спивак в разговоре с aif.ru рассказала о последних съемках с погибшим актером Сергеем Пускепалисом. Она снималась с Пускепалисом в третьем сезоне сериала "Шифр".

Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с Пускепалисом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Марьяна Спивак сыграла в сериале о группе бывших сотрудниц дешифровального отдела ГРУ роль Ирины Зиминой.

"Режиссер Вера Михайловна Сторожева говорила, что делать продолжение совсем без Пускепалиса невозможно. То есть он останется неким закадровым персонажем. Но я, честно говоря, не очень представляю, как это можно осуществить", — поделилась Спивак мыслями о четвертом сезоне проекта.

По словам Спивак, они не были с погибшим очень близки, но он за время общения показал себя как "замечательный, теплый, очень какой-то такой домашний".

"Вся группа его обожала. Он был человеком, несущим в себе жизнь. Живой, настоящий. Я до сих пор не могу осознать, что его больше нет", — призналась актриса.

Она добавила, что герой Пускепалиса, подполковник Константин Проскурин — единственный внушающий доверие мужчина в фильме.

"У нас дефицит мужиков — это правда. Мало у нас на экране таких мужчин, которым веришь, которые ведут себя по-мужски", — заключила она.

20 сентября на трассе М-8 "Холмогоры" произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с двумя фурами.

Сериалы,Марьяна Спивак,Ирина Зимина,Сергей Пускепалис,Вера Сторожева,Александр Синицын,ГРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители