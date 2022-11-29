«Андор» — лучший проект в истории «Звездных войн»

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Многие фанаты «Звёздных войн» считают «Изгоя-один» лучшим фильмом франшизы, который выходил под эгидой Disney со времён покупки прав на вселенную и всей Lucasfilm. Тогда лента Гарета Эдвардса («Годзилла») порадовала зрителей своим мрачным тоном и темами, которые затрагивали судьбы обычных героев Сопротивления далёкой-далёкой галактики вместо местных «супергероев».

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Особенно удивительно было то, насколько цельной получилась та история про кражу планов Звезды Смерти, поскольку над ней успело поработать сразу несколько сценаристов. Одним из них стал «отец» франшизы про Джейсона Борна и один из двух авторов сюжета «Адвоката дьявола» Тони Гилрой.

Формально Гилрой занимался лишь сценарием «Изгоя», однако слухи в индустрии сообщали, что он фактически стал вторым режиссёром, поскольку Эдвардс испытывал различные проблемы со своей версией. Тогда Гилрой ещё занимался «Карточным домиком» Netflix в качестве продюсера и не особо горел желанием в дальнейшем возвращаться ко вселенной Джорджа Лукаса.

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Но обстоятельства сложились иначе, поскольку именно он в итоге и стал шоураннером «Андора» — свежего сериала в мире Star Wars, который рассказывает о прошлом героя Диего Луны из того же «Изгоя».

Скрытая угроза

Одна из самых больших ироний заключается в том, что до премьеры «Андора» почти все сомневались в его успехе. Тогда казалось, что удача лежит на стороне сюжетов про громких персонажей вроде Оби-Вана или Бобы Фетта.

Однако реальность оказалась такой, что истории про знаменитых героев не смогли достичь даже успеха «Мандалорца», запустившего теленаправление франшизы.

На их фоне зрители наверняка были бы рады получить хотя бы обычный сериал нормального качества про жизнь Кассиана Андора со шпионским уклоном (на чём ранее и специализировался Гилрой). Но результат оказался намного, намного лучше.

Историю шоу во многом посвятили переходу Андора от безответственности к принятию себя и участию в растущем Сопротивлении. Зрители всё это прекрасно знали, но сюрпризом оказалось остальное. Так, внезапно начался рассказ про принципы создания этого самого Сопротивления и о цене, которую приходится платить его учредителям.

Новая надежда

Действие «Андора» разворачивается в так называемые Тёмные времена, когда Империя была в самом расцвете — и местный тон соответствует происходящим событиям. Это мрачные дни, а персонажи, которым не повезло в них оказаться, готовы замарать руки ради своих идеалов по самые локти.

Сериал оказался не только самым серьёзным произведением по «Звёздным войнам» на телевидении, но и самым приземлённым. Часто при просмотре вообще возникает ощущение, что Disney случайно снял проект для HBO («Игра престолов»).

На примере нескольких сюжетов, в которых участвует Кассиан, зрителю продемонстрировали методы «удушения» простого человека Империей и причины для появления первой ответной искры. Кроме того, авторы рассказали, как именно эта самая Империя работает — показали внутреннюю разведку (ISB), концепцию управления на планетах, тюрьмы и, конечно, не оставили тему политики.

Когда на экраны выходили приквелы, то многие не без причин ругали Джорджа Лукаса за отход от эстетики приключения первых фильмов к политическим разборкам между джедаями и Сенатом. Со временем отношение к этим лентам изменилось, но на самом деле именно «Андору» удалось реализовать концепцию режиссёра в полную силу.

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За политический элемент здесь отвечает герой Стеллана Скарсгарда по имени Лютен, который днём прикидывается торговцем древностями, а по вечерам включает режим того самого Борна — и дёргает за разнообразные ниточки, стремясь разжечь интерес будущих Повстанцев. Он выступает связующим звеном между миром политическим, депутаты которого обитают в блестящих небоскрёбах Корусанта, и полевыми условиями, где давление Империи испытывают на себе конкретные люди.

С политической стороны важной фигурой выступает и сенатор Мон Мотма, знакомая фанатам и по другим произведениям вселенной. Иронично, что именно Лукас привлёк к роли молодой версии героини актрису Женевьев О'Рейли ещё для «Мести ситхов». И не прогадал. На создание красочного портрета персонажа потребовалось много лет, но тут как раз очень удачно подвернулся тот самый «Андор».

Через линию Мон Мотмы прекрасно показывают процесс развала остатков Республики, когда Сенат перестаёт иметь хоть какое-то значение, зато повсюду расцветают шпионаж и паранойя. Героиня вынуждена носить маску благородной дурочки даже внутри своей семьи, чтобы её не заподозрили в связях с будущими сопротивленцами. Но при этом ей, как и всем остальным, приходится заплатить свою цену за идеалы, которой становится будущее собственной дочери.

Эти ветки как раз смахивают на тот самый «Карточный домик». Это логично и потому, что Гилрой привлёк к созданию сценариев сериала автора того шоу. А кроме него ещё добавил в команду своего брата (постановщика триллера «Стрингер») и сценариста сериала «Американцы». И это уже не говоря про участие режиссёров «Чёрного зеркала» и «Короны», благодаря которым некоторые эпизоды больше напоминают не «Звёздные войны», а «Бегущего по лезвию».

Одним из самых показательных сюжетов сериала, кстати, как раз и стали эпизоды автора «Домика» про космическую тюрьму, куда по несправедливому обвинению попадает Андор. У сериала вообще довольно интересная структура, где почти на каждый сюжет выделяется по три эпизода — это отличается от одиночных зарисовок того же первого сезона «Мандалорца».

Так вот тюрьма отлично показывает процесс изменения мышления человека в экстремальных условиях. В шоу характер Андора переживает метаморфозы именно благодаря поступкам окружающих его людей (многие из которых умирают), и в данном случае таким становится начальник «строительного» крыла в фееричном исполнении Энди Сёркиса. Поначалу он пытается придерживаться правил системы, но, как только понимает, что никто не будет блюсти справедливость, его взгляд кардинально меняется.

Сёркис, как и остальные актёры, блистает в роли — что в очередной раз показывает провал авторов трилогии сиквелов, которые не смогли нормально реализовать умения артиста в роли Сноука.

Империя наносит ответный удар

Не забывают авторы и про персонажей со второй стороны, у которых есть собственные смысловые параллели с Андором. Одной из них становится представительница ISB по имени Дедра (Дениз Гоф), а вторым — один из обычных сотрудников планеты Феррикс по имени Сирил Карн (Кайл Соллер).

Сирил, чьи первые попытки поймать Андора и приводят Империю на Феррикс, по большому счёту представляет собой фигуру «идейного представителя партии». Он фанатично верит в концепцию порядка, и Империя в его глазах представляет собой идеальный пример — плевать на выбранные методы, главное — результат. А нанесённая обида за провал по поимке Андора в начале лишь подстёгивает его к дальнейшей охоте.

С точки зрения Дедры, зрителям дают взглянуть на процесс мышления ISB, сотрудники которой находятся в процессе постоянного карьерного соревнования. И у них, как часто происходит в историях про имперцев, стираются практически все человеческие черты. Охота за инакомыслящими и идея контроля становятся доминирующими, а всё остальное, как говорится, от лукавого. Недаром их внутренние офисы напоминают скорее операционные комнаты, где никаким эмоциям места нет.

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Противопоставление Империи и миров обычных «маленьких» людей в сериале выражается не только визуально (стекло и хром против природных видов), но и со смысловой точки зрения. На планетах, которые пытается контролировать контора Палпатина, есть разные важные обычаи, характерные для того или иного народа. Вокруг одного из них («Око») даже крутится целый сюжет.

Но представителям Империи подобные вещи чужды — они либо не понимают чувств своих «подчинённых», либо просто презирают их. В том же сюжете про «Око» красивое природное явление с символическим значением становится для солдат просто развлечением на скучной планете. Идея, связанная с обычаями, красной линией проходит до самого финала, в итоге кирпичом прилетая имперцам по голове.

При этом сама Империя впервые за долгое время показана действительно страшно, что особенно ярко подчёркивается и в финале действиями её солдат. Штурмовики здесь уже не выглядят весёлыми неуклюжими мазилами из соседних историй — здесь вообще редко кто промахивается по цели.

Техника выглядит огромной (в стиле того же «Изгоя»), нависая над людьми в небесах — даже небольшие одиночные корабли становятся серьёзной угрозой, чего уж говорить про огромные флагманы. И страшный ореол вокруг Империи лишь усиливается за счёт того, что у обычных людей в сюжете нет никаких джедайских способностей.

Они не могут в стиле Асоки Тано перескочить в воздухе с корабля на корабль и одной левой убрать пачку врагов — даже одного выстрела будет достаточно, чтобы погибнуть. Поэтому розжиг той самой искры Сопротивления выглядит чрезвычайно удовлетворительно, ведь цена подобных решений высока, а риски — безразмерны.

В итоге

Судя по всему, шоу оттолкнуло часть зрителей своим неторопливым темпом и малым количеством экшена, а его успех по просмотрам остаётся под вопросом. Учитывая, что сериал тонально и стилистически значительно отличается от соседей, подобный результат, увы, не удивляет. Но лучше бы отдельные фанаты усиленно смотрели именно «Андора», а не «Кеноби» или «Фетта».

Впрочем, Disney ещё будто бы специально даже не пытался продвигать «Андор» — рекламы было совсем мало.

Дополнительным спорным моментом для некоторых стало отношение к фан-сервису, которого в последних произведениях франшизы оказалось чрезмерно много. В «Андоре» применяют совсем иной подход, когда знакомые персонажи в сюжете появляются, но их участие строго продиктовано самой историей.

К примеру, как у Со Герреры (Форест Уитакер), чей персонаж-анархист, который сражался ещё в Войнах клонов, уже начинает плотно погружаться в пучины паранойи.

При этом нельзя сказать, что отсылок нет вообще — просто их подают без фанфар. Так, офис Лютена наверняка подтолкнёт любителей теорий к многочисленным разборам, а сосед Андора по тюрьме будет знаком фанатам «Изгоя». Авторы сериала настолько принципиально не привлекали внимания к устоявшимся во вселенной героям, что некоторые иногда даже их не узнавали (как одного усатого начальника в сценах с ISB).

Как уже стало известно ранее, второй сезон сериала не только станет для него завершающим, но и дополнительно изменит формат. Так, повествование будет ускорено, а между сюжетами из трёх серий будет проходить по несколько лет. Судя по всему, изначально авторы хотели создать пять сезонов проекта, однако исполнитель главной роли Диего Луна не согласился на такой долгий план.

Это несколько обидно, поскольку результат работы авторов оказался замечательным, но хотя бы история жизни Кассиана будет рассказана через важные моменты его судьбы. На второй сезон ещё оставили несколько вопросов (к примеру, про сестру героя), поэтому интересных событий должно быть много. И ещё сериал, кстати, задним числом принёс один дополнительный плюс вселенной — пересматривать «Изгоя» после «Андора» теперь будет ещё грустнее.

Что понравилось

Это взрослый сериал по «Звёздным войнам»

Прекрасные диалоги, персонажи и структура повествования

Отличное визуальное исполнение

Ощущение опасности для героев

Показ идеологии обеих сторон

Правильный фан-сервис

Что не понравилось