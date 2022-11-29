5 мистических сериалов, с которыми вы забудете обо всем

Для тех, кому не хватает острых ощущений, «Рамблер» собрал мистические сериалы о фантастических существах, с которыми вы забудете про время (и любые неприятности).

Фото: Кадр из сериала "Карнивал-Роу" Кадр из сериала "Карнивал-Роу"

«Ведьмак»

Видео дня

Сериал о мутанте, который за деньги убивает чудовищ — оборотней, вампиров и даже заколдованных принцесс. Его жизнь оказывается тесно связана с колдуньей Йеннифер и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл.

Кадр из сериала "Ведьмак"

«Карнивал-Роу»

Мистический триллер о городе Бюрг, в котором живут магические существа. Дела у них, кстати, идут не так хорошо, поэтому вампиры торгуют запрещенными веществами, а феи занимаются проституцией. А еще в городе объявляется серийный маньяк, который убивает мифических существ, поэтому местный детектив приступает к поимке преступника. В проекте снялись Кара Делевинь и Орландо Блум.

Кадр из сериала "Карнивал-Роу"

«Сирена»

По легенде возле Бристольской бухты когда-то жили русалки. Однажды здесь появляется таинственная зеленоглазая девушка. Кому-то встреча с ней принесёт смерть, а для кого-то она приоткроет старые тайны безобидного, на первый взгляд, провинциального города.

«Страшные сказки»

Сериал в жанре фэнтези, номинант на «Золотой глобус» в 2016 году, про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: вампиров, оборотней, ведьм, живых мертвецов и другую нечисть, живущую в закоулках Лондона. Все они, начиная охоту за человеческими телами и душами, делят Лондон между собой.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Каждый эпизод антологии (проект состоит из восьми серий, снятых разными режиссерами) рассказывает отдельную историю в жанре хоррор. Все они основаны на произведениях известных авторов — от Говарда Филлипса Лавкрафта до Майкла Ши. Действие шоу разворачивается в разные эпохи, а сюжеты серий не пересекаются, но стилистически и тематически все эпизоды складываются в единый альманах.