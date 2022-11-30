Продюсер рассказала о переговорах по судьбе сериала о Гарри Поттере

Продюсер Warner Bros. Ченнинг Данги рассказала , как продвигается работа над сериалом про Гарри Поттера. Она отметила, что фанаты вселенной с нетерпением ждут выхода проекта. Создатели же находятся на активной стадии разработки плана реализации проекта.
«У нас есть огромные амбиции в этом направлении, и мы ведем целый ряд различных переговоров. <...> Я бы хотела сказать вам, что-то неминуемо появится на горизонте, но есть большой интерес и большая страсть к этому, так что абсолютно точно», — рассказала она в интервью Variety.
Данги также добавила, что руководство на данный момент занимается разработкой следующего этапа. Более детальные подробности продюсер раскрывать не стала.