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32 минуты назад

Продюсер Ченнинг Данги рассказала о переговорах по судьбе сериала о Гарри Поттере

Слово и Дело

Продюсер Warner Bros. Ченнинг Данги рассказала , как продвигается работа над сериалом про Гарри Поттера. Она отметила, что фанаты вселенной с нетерпением ждут выхода проекта. Создатели же находятся на активной стадии разработки плана реализации проекта.

Продюсер рассказала о переговорах по судьбе сериала о Гарри Поттере
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«У нас есть огромные амбиции в этом направлении, и мы ведем целый ряд различных переговоров. <...> Я бы хотела сказать вам, что-то неминуемо появится на горизонте, но есть большой интерес и большая страсть к этому, так что абсолютно точно», — рассказала она в интервью Variety.

Данги также добавила, что руководство на данный момент занимается разработкой следующего этапа. Более детальные подробности продюсер раскрывать не стала.

Сериалы,Гарри Поттер,
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