Продюсер рассказала о переговорах по судьбе сериала о Гарри Поттере

«У нас есть огромные амбиции в этом направлении, и мы ведем целый ряд различных переговоров. <...> Я бы хотела сказать вам, что-то неминуемо появится на горизонте, но есть большой интерес и большая страсть к этому, так что абсолютно точно», — рассказала она в интервью Variety.