Ивлееву в сериале "Монастырь" сравнили с Бузовой

В ноябре на платформе одного из российских онлайн-кинотеатров состоялась премьера сериала "Монастырь" c блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Проект привлек к себе внимание аудитории.

Фото: Кадр из сериала "Монастырь" Кадр из сериала "Монастырь"

Вместе с тем в Минкультуры РФ отказались выдавать новинке прокатное удостоверение, сославшись на то, что она оскорбляет чувства верующих. Рассказываем подробности и выясняем, чем сериал заинтересовал зрителей.

Видео дня

Скандал вокруг "Монастыря"

Первый эпизод сериала "Монастырь" с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли вышел на платформе одного из российских онлайн-кинотеатров 19 ноября. Новинку срежиссировал Александр Молочников. Сюжет проекта вращается вокруг тусовщицы Маши (Анастасия Ивлеева).

Зрители знакомятся с героиней, когда она гуляет в ОАЭ за счет супруга-олигарха своей подруги. Распутный образ жизни девушек приводит к тому, что они становятся участницами порноролика, выложенного в Сеть. Маша боится, что ее ждет расправа со стороны влиятельного мужа подруги.

Вернувшись на родину в РФ, она скрывается от преследования в мужском монастыре. Там девушка знакомится с настоятелем Варсонофием. Священнослужитель передает ее в женский монастырь.

Зрителю предстоит наблюдать за тем, как Маша осваивается в новом для себя климате.

Сериал вызвал живой интерес у аудитории. В онлайн-кинотеатре сообщили, что в день премьеры он поставил рекорд. За первые сутки новинку посмотрели свыше 250 тысяч человек, что больше, чем у любого сериала за всю историю видеосервиса.

Однако проект понравился далеко не всем. 24 ноября стало известно, что министерство культуры России не выдало "Монастырю" прокатное удостоверение. В Минкультуры пояснили, что передали в Русскую православную церковь материалы по сериалу на экспертизу. По ее итогам в РПЦ сочли, что проект транслирует искаженное представление о русском православии. В частности, о быте в женских монастырях.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что большинство верующих поддержат решение Минкультуры.

"Анализируя имеющийся в нашем распоряжении сценарий, можно заключить, что фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве", – подчеркнул он.

Таким образом, отказ в выдаче прокатного удостоверения сериалу согласуется с исполнением указа президента РФ о сохранении традиционных российских духовных и нравственных ценностей, полагает Кипшидзе.

"Художественная ценность весьма относительная"

Секрет успеха сериала "Монастырь" у аудитории, с одной стороны, кроется в популярности самой Анастасии Ивлеевой, а с другой – в дискуссии вокруг проекта, вызванной реакцией Минкультуры и РПЦ. Об этом Москве 24 рассказал член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.

Киножурналист обратил внимание, что прокатное удостоверение необходимо для показа сериала по телевидению, но не на стриминговой платформе. Таким образом, трансляция "Монастыря" в онлайн-кинотеатре без этого документа не противоречит закону, подчеркнул специалист. Шнейдеров добавил, что отказ в выдаче прокатного удостоверения только спровоцировал дополнительную волну хайпа вокруг новинки.

По его словам, сериал "Монастырь" – в первую очередь развлекательный контент, который не нацелен на глубокое осмысление духовных ценностей.

"Тем не менее проект получился довольно добротный. Из того, что я видел, могу отметить занятный сценарий и неплохие актерские работы", – комментирует Шнейдеров.

По его мнению, качество российских сериалов за последние годы заметно выросло. "Монастырь" не соревнуется с уровнем таких проектов, как "Игра престолов" или "Во все тяжкие", однако выполняет свою развлекательную функцию, подчеркнул эксперт.