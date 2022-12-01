Сериал «Король Талсы» со Сталлоне продлили на второй сезон

История вышедшего из тюрьмы после долго срока главы нью-йоркской мафии Дуайта Манфреди в исполнении Сильвестра Сталлоне «Король Талсы» получила высокие оценки критиков и зрителей. На этом фоне стриминг-сервис Paramount+ поспешил порадовать зрителей решением продлить этот проект на второй сезоне. Правда, будет ли в нем играть Сталлоне, пока не сообщается. Хотя опасения по поводу его ухода из проекта существуют. Дело в том, что именитый актер не так давно жаловался на то, что участие в сериалах отнимает слишком много времени и сил, и что он не собирается становиться «рабом одного проекта на долгие годы».Возможно, продюсеры сделают артисту предложение, от которого он не сможет отказаться. В ином случае сериал без такого имени многое теряет.