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2 часа назад

Авторы сериала Fallout придумают собственный сюжет

Чемпионат.com

Недавно глава Bethesda Тодд Говард посетил подкаст Лекса Фридмана и рассказал о работе над сериалом Fallout. По словам Говарда, разработка шоу идёт очень хорошо — он доволен всем процессом.

Авторы сериала Fallout придумают собственный сюжет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как выяснилось, создатели сериала придумают для него собственную историю, которая не будет копировать сюжеты одной из частей Fallout. Говард отметил, что история будет по-своему уникальна.

Это не пересказ сюжета игры. По сути, действие будет разворачиваться в мире игры, но никакого копирования не будет. Сериал существует в том же мире, но он по-своему уникален.

Никаких сюжетных деталей сериала нет. Известно, что шоураннерами стали Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Одну из ролей сыграет Элла Пернелл, а образ гуля воплотит Уолтон Гоггинс.

У сериала Fallout пока что нет даже примерной даты выхода.

Сериалы,Тодд Говард,Элла Пернелл,
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