Звезда "Властелина колец" раскритиковал сериал "Кольца власти"

Актер Бернард Хилл, сыгравший Теодена, короля Рохана, в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" признался, что не смотрел и не будет смотреть сериал "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon. Об этом пишет "Телепрограмма" сегодня, 1 декабря.
Английскому ветерану экрана сейчас 77 лет. Он негативно оценил новый приквел на уровне идеи.
"Это предприятие по зарабатыванию денег, и мне не интересно смотреть его или участвовать в нем. Удачи им и все такое, но это все не настоящее", — сказал Бернард Хилл британскому изданию Metro.
Он полагает, что в кино следовало остановиться на версии Питера Джексона. СМИ считают это высказывание указанием на главную причину не лучшего качества кинопроекта.