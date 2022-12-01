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2 часа назад

Звезда "Властелина колец" Бернард Хилл раскритиковал сериал "Кольца власти"

Ревизор.ru

Актер Бернард Хилл, сыгравший Теодена, короля Рохана, в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" признался, что не смотрел и не будет смотреть сериал "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon. Об этом пишет "Телепрограмма" сегодня, 1 декабря.

Звезда "Властелина колец" раскритиковал сериал "Кольца власти"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Английскому ветерану экрана сейчас 77 лет. Он негативно оценил новый приквел на уровне идеи.

"Это предприятие по зарабатыванию денег, и мне не интересно смотреть его или участвовать в нем. Удачи им и все такое, но это все не настоящее", — сказал Бернард Хилл британскому изданию Metro.

Он полагает, что в кино следовало остановиться на версии Питера Джексона. СМИ считают это высказывание указанием на главную причину не лучшего качества кинопроекта.

Сериалы,Бернард Хилл,Питер Джексон,
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