Премьеру трейлера «Человек-паук: Через вселенные 2» датировали

Аккаунт мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» в «Твиттере» опубликовал новое изображение из грядущего экшена, сообщив о демонстрации проекта «со стороны». Она намечена на 13 декабря. Вероятно, авторы покажут трейлер или тизер картины, а может, они готовят какой-то «сюрприз».

Фото: Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма

На новом скриншоте изображены Майлз Моралес и Гвен Стейси, которые висят на небоскрёбе.

По словам продюсеров, в сиквеле появятся 240 персонажей и 6 разных миров. Для сравнения: в первом фильме было всего 40 героев. Авторы отметили, что над второй частью трудится самая большая команда аниматоров в истории жанра.