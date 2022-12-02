Стоянов отказался от грима в «Вампирах средней полосы»

Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Первые серии станут доступны 13 декабря, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. В новом сезоне вся вампирская семья собирается въехать в квартиру Святослава Вернидубовича, главное – не перессориться еще на этапе сбора вещей.
Доставляет проблем и новый хранитель, он собирается чипировать всех вампиров Смоленска, чтобы отслеживать их перемещения.
Главную роль в картине, главу семейства Святослава Вернидубовича сыграл Юрий Стоянов. На съемках ему пришлось и стрелять, и фехтовать, и даже учиться вызывать дождь. Кстати, сам Стоянов признался, что практически не пользовался услугами гримеров на съёмках:
«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом, - говорит он. - Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров - на мне нет ни грамма грима - и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!»
Получила развитие в фильме и линия графини, которую исполнила Ольга Медынич. Вампирша, несмотря на все законы природы, умудрилась забеременеть, еще и от человека. Как примут пополнение в семействе другие вампиры, и главное – хранители?