Стоянов отказался от грима в «Вампирах средней полосы»

«Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом, - говорит он. - Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров - на мне нет ни грамма грима - и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!»