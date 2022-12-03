Вышел полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение». События шоу развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов — тогда же и появились первые ведьмаки.