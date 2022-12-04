На YouTube запустили беспрерывную трансляцию с танцем Уэнсдэй Аддамс

В сети ведется трансляция получившего популярность отрывка с танцем главной героини Уэнсдэй из одноименного сериала. Зацикленный ролик показывается уже более 22 часов. Видео опубликовано на Youtube-канале Still Watching Netflix.
Дженна Ортега, которая исполняет роль Уэнсдэй, танцует на дискотеке в четвертой серии под песню группы The Cramps "Goo Goo Muck". Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том, как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.
Ранее на YouTube-канале Netflix вышел видеоролик, на котором жителей Нью-Йорка разыграли с помощью роботизированной руки, известной по франшизе "Семейка Аддамс".
До этого представители Netflix заявляли, что "Уэнсдэй" стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на стриминговом сервисе, и всего за неделю смог обогнать по этому показателю четвертый сезон "Очень странных дел".