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1 час назад

На YouTube запустили беспрерывную трансляцию с танцем Уэнсдэй Аддамс

Газета.Ruиещё 1

В сети ведется трансляция получившего популярность отрывка с танцем главной героини Уэнсдэй из одноименного сериала. Зацикленный ролик показывается уже более 22 часов. Видео опубликовано на Youtube-канале Still Watching Netflix.

На YouTube запустили беспрерывную трансляцию с танцем Уэнсдэй Аддамс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дженна Ортега, которая исполняет роль Уэнсдэй, танцует на дискотеке в четвертой серии под песню группы The Cramps "Goo Goo Muck". Сериал "Уэнсдэй" рассказывает об адаптации дочери Мартиши и Гомеса Аддамс в школе и о том, как она справляется со своими экстрасенсорными способностями.

Ранее на YouTube-канале Netflix вышел видеоролик, на котором жителей Нью-Йорка разыграли с помощью роботизированной руки, известной по франшизе "Семейка Аддамс".

До этого представители Netflix заявляли, что "Уэнсдэй" стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на стриминговом сервисе, и всего за неделю смог обогнать по этому показателю четвертый сезон "Очень странных дел".

Сериалы,Семейка Аддамс,Дженна Ортега,Netflix,
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