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24 минуты назад

Паскаль обещает сюрпризы в продолжении «Мандалорца»

Игромания.ру

Педро Паскаль («Игра престолов»), исполняющий главную роль в «Мандалорце», раскрыл небольшие детали о грядущем третьем сезоне проекта.

Паскаль обещает сюрпризы в продолжении «Мандалорца»
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

По словам актёра, фанатов ожидают различные сюрпризы — об этом упоминал и сам автор шоу Джон Фавро. Паскаль напомнил, что ранее создателям удалось скрыть различные неожиданные повороты от зрителей — вроде появление малыша Грогу или Люка Скайуокера.

И, судя по всему, в этот раз аудиторию ждёт ещё больше подобных откровений. Вероятно, в сюжете опять появятся популярные герои мира Джорджа Лукаса. Кстати, свежий трейлер «Индианы Джонса 5» с омоложённым Харрисоном Фордом натолкнул некоторых на мысль, что в историю может заглянуть Хан Соло.

Кроме того, Паскаль добавил, что сам третий сезон будет «эпичным». Премьера продолжения намечена на 1 марта 2023 года.

А ещё недавно сценарист «Соло» Джонатан Кэсден поведал, что хотел бы увидеть в мире «Звёздных войн» отдельные эпизоды на манер новых проектов Marvel (как выпуск про «Стражей галактики»).

Кроме того, он в очередной раз добавил, что не против раскрыть дальнейшую историю героев приквела. Но никаких конкретных планов студии по этому поводу он не знает.

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