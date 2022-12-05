Паскаль обещает сюрпризы в продолжении «Мандалорца»

Педро Паскаль («Игра престолов»), исполняющий главную роль в «Мандалорце», раскрыл небольшие детали о грядущем третьем сезоне проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам актёра, фанатов ожидают различные сюрпризы — об этом упоминал и сам автор шоу Джон Фавро. Паскаль напомнил, что ранее создателям удалось скрыть различные неожиданные повороты от зрителей — вроде появление малыша Грогу или Люка Скайуокера.

И, судя по всему, в этот раз аудиторию ждёт ещё больше подобных откровений. Вероятно, в сюжете опять появятся популярные герои мира Джорджа Лукаса. Кстати, свежий трейлер «Индианы Джонса 5» с омоложённым Харрисоном Фордом натолкнул некоторых на мысль, что в историю может заглянуть Хан Соло.

Кроме того, Паскаль добавил, что сам третий сезон будет «эпичным». Премьера продолжения намечена на 1 марта 2023 года.

А ещё недавно сценарист «Соло» Джонатан Кэсден поведал, что хотел бы увидеть в мире «Звёздных войн» отдельные эпизоды на манер новых проектов Marvel (как выпуск про «Стражей галактики»).