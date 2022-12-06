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1 час назад

Сериал про Джеффри Дамера от Netflix собрал более 1 млрд часов просмотров

Игромания.ру

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» достиг большого успеха на Netflix — в общей сложности зрители посмотрели более 1 млрд часов шоу.

Сериал про Дамера собрал более 1 млрд часов просмотров
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это третий проект онлайн-кинотеатра, которому удалось привлечь такое внимание. Ранее подобные показатели собрал четвёртый сезон «Очень странных дел» и «Игра в кальмара». При этом «Дамеру» до этого удалось побить «Кальмара» по данным за первые пять дней просмотров — 196,2 млн часов против 63,1 млн.

Кроме того, в прошлом Netflix объявил, что популярность шоу подтолкнула авторов к превращению проекта в антологию. В будущем пользователей ждёт ещё два сезона, каждый из которых будет посвящён истории некого маньяка.

Сам сюжет сериала рассказывает о кровавых деяниях Джеффри Дамера, который орудовал в 1980-х годах. История частично была сосредоточена на системе правосудия США, чьи ошибки помогали Дамеру долгое время избежать наказания.

Авторами шоу выступили создатели «Американской истории ужасов» и «Рэтчед», а главную роль сыграл Эван Питерс («Мейр из Исттауна»).

Сериалы,Американская история ужасов,Эван Питерс,Netflix,
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