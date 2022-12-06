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2 часа назад

Совсем скоро выйдет второй сезон сериала "Манюня"

Ревизор.ru

15 декабря на OKKO появится второй сезон сериала "Манюня", снятого по книгам российской писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян. Информацию распространила пресс-служба проекта.

Совсем скоро выйдет второй сезон сериала "Манюня"
Фото: Ревизор.ruРевизор.ru

Автор книг Наринэ Абгарян говорит, что всю взрослую жизнь мечтала вернуться в детство, и ее мечта сбылась не только в виде книг, но и экранизации. Продюсеры сериала обещали сделать все, чтобы передать атмосферу книги и выполнили обещание. Автор бесконечно им благодарна.

Сериал построен в виде воспоминаний девочки Наринэ о детской дружбе с Манюней Шац. Второй сезон представляет каникулы, в которые подруг в порядке наказания отправили в пионерский лагерь…

Напомним, премьера первого сезона "Манюни" состоялась 15 декабря 2021 года. Он девять месяцев держался в зрительском топ-10 OKKO. По итогам трех кварталов 2022 года проект вошел в десятку лучших сериалов на четвертой позиции.

Сериалы,Наринэ Абгарян,
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