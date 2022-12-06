Совсем скоро выйдет второй сезон сериала "Манюня"

15 декабря на OKKO появится второй сезон сериала "Манюня", снятого по книгам российской писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян. Информацию распространила пресс-служба проекта.
Автор книг Наринэ Абгарян говорит, что всю взрослую жизнь мечтала вернуться в детство, и ее мечта сбылась не только в виде книг, но и экранизации. Продюсеры сериала обещали сделать все, чтобы передать атмосферу книги и выполнили обещание. Автор бесконечно им благодарна.
Сериал построен в виде воспоминаний девочки Наринэ о детской дружбе с Манюней Шац. Второй сезон представляет каникулы, в которые подруг в порядке наказания отправили в пионерский лагерь…
Напомним, премьера первого сезона "Манюни" состоялась 15 декабря 2021 года. Он девять месяцев держался в зрительском топ-10 OKKO. По итогам трех кварталов 2022 года проект вошел в десятку лучших сериалов на четвертой позиции.