Зачем смотреть триллер "Замерзшие": 4 причины

1 декабря состоялась премьера психологического триллера "Замерзшие". Подробнее о том, почему этот сериал стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Замерзшие" Кадр из сериала "Замерзшие"

Сюжет

Полиция находит обледенелый труп голой женщины на окраине небольшого городка. Погибшая – жена старшего следователя Евгения. Герой впадает в отчаяние и решает во что бы то ни стало найти и наказать убийцу. При этом законы для Евгения отходят на второй план. Вдовца пытается вразумить влюбленная в него напарница, но он не слушает коллегу. Родной сын отворачивается от Евгения, и единственным человеком, у которого он находит поддержку оказывается работник кладбища, страдающий галлюцинациями.

Детали

Создатели сериала уделили особое внимание деталям, из-за чего на протяжении всего просмотра не покидает ощущение реалистичности происходящего. Так, для картины было создано множество силиконовых деталей человеческого тела для натуралистичности увечий. Кроме того, человекоподобные куклы выглядели точь-в-точь как замерзшие персонажи.

Каст

Главные роли исполнили Артем Быстров, известный по фильму "Дурак", и Лена Тронина, широкую известность которой принес сериал Happy End. Кроме того, в "Замерзших" снялись Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Лукерья Ильяшенко, Виктория Агалакова и другие.

Режиссером картины выступил Адильхан Ержанов, член Европейской киноакадемии и первый режиссер из Казахстана, получивший "азиатский Оскар" – премию Asia Pacific Screen Awards. За свой фильм "Голиаф" Ержанов был награжден специальным призом Венецианского кинофестиваля.

Визуальный ряд