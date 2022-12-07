Хью Грант сыграет в новом сериале «Дворец»

Актрисе предстоит сыграть роль супруги богатого тирана.
Новый мини-сериал от телеканала HBO известного по «Опасным связям» режиссера Стивена Фрирза продолжает пополнять актерский каст звездами Голливуда.
К ранее заявленным Кейт Уинслет, Маттиасу Шонартсу и Андреа Райзборо добавился лауреат «Золотого глобуса» Хью Грант.
В центре сюжета дворец авторитарного лидера некой страны, власти которого постепенно приходит конец.
По некоторым данным, Уинслет исполнит роль то ли супруги, то ли подруги деспота, у которой есть все, кроме любви и свободы.
Ну, а вечный спаситель мира Грант, как всегда, намерен не только освободить граждан страны от тирана, но и подарить надежду на счастье томящейся в «золотой клетке» главной героине.