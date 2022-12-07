Хью Грант сыграет в новом сериале «Дворец»

По некоторым данным, Уинслет исполнит роль то ли супруги, то ли подруги деспота, у которой есть все, кроме любви и свободы.

Ну, а вечный спаситель мира Грант, как всегда, намерен не только освободить граждан страны от тирана, но и подарить надежду на счастье томящейся в «золотой клетке» главной героине.