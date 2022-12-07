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1 час назад

Хью Грант спасет Кейт Уинслет из «золотой клетки» в новом сериале «Дворец»

Inc-News

Актрисе предстоит сыграть роль супруги богатого тирана.

Хью Грант сыграет в новом сериале «Дворец»
Фото: Inc-NewsInc-News

Новый мини-сериал от телеканала HBO известного по «Опасным связям» режиссера Стивена Фрирза продолжает пополнять актерский каст звездами Голливуда.

К ранее заявленным Кейт Уинслет, Маттиасу Шонартсу и Андреа Райзборо добавился лауреат «Золотого глобуса» Хью Грант.

В центре сюжета дворец авторитарного лидера некой страны, власти которого постепенно приходит конец.

По некоторым данным, Уинслет исполнит роль то ли супруги, то ли подруги деспота, у которой есть все, кроме любви и свободы.

Ну, а вечный спаситель мира Грант, как всегда, намерен не только освободить граждан страны от тирана, но и подарить надежду на счастье томящейся в «золотой клетке» главной героине.

Сериалы,Опасные связи,Маттиас Шонартс,Андреа Райзборо,Хью Грант,Кейт Уинслет,
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