Почему невинный танец Уэнсдей спровоцировал скандал

Через неделю после выхода на Netflix сериал «Уэнсдей» побил рекорд четвертого сезона «Очень странных дел» братьев Даффер, став самым просматриваемым англоязычным сериалом платформы. А сцена с танцем Дженны Ортеги в роли старшей дочери Гомеса и Мортиши Аддамс и вовсе претендует на статус культовой — в социальных сетях завирусились ролики, где пользователи пытаются повторить экстравагантные движения за главной героиней проекта. Однако и тут не обошлось без скандала. Что случилось — читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей" Кадр из сериала "Уэнсдей"

Исполнительница главной роли Дженна Ортега рассказала NME о съемках танца: «Я сама поставила хореографию! Я не танцор, и я уверена, что это очевидно. Это безумие, потому что это был мой первый день болезни COVID-19, так что снимать было ужасно».

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Актриса добавила: «Да, я проснулась и, – это странно, я никогда не болею, а когда болею, то не очень сильно, – у меня ломило все тело. Я чувствовала себя так, словно меня сбила машина, и будто маленький гоблин застрял у меня в горле и царапал стенки пищевода. Мне давали лекарство между дублями, потому что мы ждали положительного результата теста».

Также Ортега рассказала, что «просила переснять танец», но на это уже не было времени: «Я думаю, что, вероятно, могла бы станцевать немного лучше».

Кадр из сериала "Уэнсдей"

После этих заявлений на сериал и его создателей обрушилась волна критики за то, что Дженне разрешили присутствовать на съемочной площадке, когда у нее были симптомы коронавируса, даже несмотря на то, что у нее не было положительного теста. Продюсерская компания MGM заявила, что «были соблюдены строгие протоколы по борьбе с COVID-19, и как только положительный тест был подтвержден, продюсеры удалили Дженну со съемочной площадки».

Однако слова представителей компании, кажется, еще больше раззадорили пользователей.

Так, один из них написал: «Это плохо, верно? Мы все согласны с тем, что это не какой–то момент «упорства в преодолении трудностей», это вопрос, почему, черт возьми, ее не отправили домой, она могла бы ужасно заболеть или заразить других в какой-то момент. Например, детали таковы, что она ждала теста во время съемок, и он действительно оказался положительным, но она все равно должна была изолироваться во время ожидания теста, чертово художественное видение Тима Бертона не стоит мертвых людей».

Другие комментаторы поддержали это мнение, отметив, что со стороны создателей сериала и актрисы, исполнившей главную роль, «это был опасный, неэтичный и крайне эгоистичный поступок».