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3 часа назад

Монстры и идеальные косы: что нужно знать о Дженне Ортеге в роли Уэнсдей

Мира Маркина

Через неделю после выхода на Netflix сериал «Уэнсдей» набрал 341,2 млн часов просмотров и побил рекорд четвертого сезона «Очень странных дел» братьев Даффер, став самым просматриваемым англоязычным сериалом платформы. Исполнительница главной роли в проекте — актриса Дженна Ортега — стала настоящим открытием. Рассказываем, что нужно знать о 20-летней девушке, уже претендующей на уровень звезд категории А, в материале «Рамблера».

Монстры и идеальные косы: что нужно знать о Дженне Ортеге в роли Уэнсдей
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей"Кадр из сериала "Уэнсдей"

Дженна родилась 27 декабря 2002-го года, а уже в шесть лет начала проявлять интерес к кино. Карьеру будущая актриса начала со съемок в рекламных роликах, потом переключилась на телевизионные проекты и в восемь лет уже получила небольшие роли в сериале «Роб» с Робом Шнайдером.

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Четыре года Ортега принимала участие в шоу «Чудаадварк» компании Disey. Известность к ней пришла после ролей в ситкоме «Жизнь Харли» и подростковой комедии «Девственница». В 2013 году актриса попала в проект Marvel — у нее была небольшая роль дочери вице-президента в третьем «Железном человеке», а в 2018-м она появилась во втором сезоне сериала о сталкинге «Ты». Главная драматическая роль Дженны на сегодняшний день — фильм Меган Парк «Последствия», где она играет старшеклассницу, переживающую школьный шутинг.

Девушка стала звездой ужасов после участия в перезагрузке «Крика», а два месяца спустя вышел «Х» Тая Уэста о кошмарах на съемках роликов для взрослых с Дженной в роли ассистентки режиссера.

Кадр из фильма "Крик 5"

В 2021 году с Ортегой случился Тим Бертон: Дженна получила главную роль в его сериале о старшей дочери Мортиши и Гомеса Аддамс. Вот, что рассказала восходящая звезда о подготовке к съемкам в проекте:

«Взять на себя роль кого-то более эксцентричного и пугающего, чем все мои предыдущие героини, было очень интересно, но также я чувствовала огромную ответственность, играя такого популярного персонажа. Однако мы никогда не видели Уэнсдей такой взрослой, так что в этом плане мне было легче, это все же немного другой персонаж. Подготовка к этой роли стала самой большой физической трансформацией, которую я когда-либо делала — и во внешнем виде, и в мимике, и в жестах, и даже в том, как я разговариваю. Мне кажется, ее финальный образ стал сюрпризом не только для зрителей, но и для меня самой. Это вообще был безумный опыт съемок и один из самых сложных».

Ортега также рассказала, что почти все силы гримеров и Бертона были брошены на то, чтобы сделать косы Уэнсдей симметричными.

«Мы пытались довести их до совершенства. Из-за того, что Тим постоянно подходил и говорил: «Нет, это неправильно, коса недостаточно прямая», мы могли отставать от графика на два часа. Мне брили затылок, постоянно что-то подстригали, а сам Бертон разбирал мою челку по одному волоску, пока она не ложилась идеально».

Кадр из сериала "Уэнсдей"

Где еще мы увидим восходящую звезду в ближайшее время: помимо потенциального второго сезона «Уэнсдей» и сиквела «Крика», который выйдет в марте следующего года, Ортега также снимается в криминальном триллере Брайана Хелгеленда и в комедийной драме «Девушка Миллера» вместе с Мартином Фриманом.

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