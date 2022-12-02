Монстры и идеальные косы: что нужно знать о Дженне Ортеге в роли Уэнсдей

«Взять на себя роль кого-то более эксцентричного и пугающего, чем все мои предыдущие героини, было очень интересно, но также я чувствовала огромную ответственность, играя такого популярного персонажа. Однако мы никогда не видели Уэнсдей такой взрослой, так что в этом плане мне было легче, это все же немного другой персонаж. Подготовка к этой роли стала самой большой физической трансформацией, которую я когда-либо делала — и во внешнем виде, и в мимике, и в жестах, и даже в том, как я разговариваю. Мне кажется, ее финальный образ стал сюрпризом не только для зрителей, но и для меня самой. Это вообще был безумный опыт съемок и один из самых сложных».