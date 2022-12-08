Чем привлек зрителей сериал «Уенсдэй»

Две недели назад вышел новый сериал от Netflix «Уенсдэй». Он быстро набрал популярность, различные соцсети забиты роликами и отрывками оттуда. «ФедералПресс» решил разобраться, почему людей так привлекает проект.

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

«Сериал завораживает своей атмосферой, красивой картинкой. Плюс хороший юмор и работа Тима Бертона сделали свое – после первой серии хочется смотреть дальше», – отметила читательница «ФедералПресс».

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История создания

«Уенсдэй» – это одна из адаптаций семейки Аддамс, которую создал в 1938 году художник Чарльз Аддамс. За столько лет было снято несколько сериалов и фильмов об этих персонажах, первый из которых вышел в 1964 году.

Первая информация о работе над сериалом появилась в 2020 году, а через год Netflix выпустил официальный анонс.

Съемки начались 13 сентября 2021 года в Румынии и закончились 30 марта 2022 года. Режиссером четырех из восьми эпизодов сериала стал Тим Бертон, который также является исполнительным продюсером.

Актеры

Главную роль исполняет 20-летняя актриса Дженна Ортега. Ранее она снималась в фильмах: «Крик», «Железный человек 3», «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода» и других. Роль Мортиши Аддамс исполнила Кэтрин Зета-Джонс, Гомеса – Луис Гусман. Младшего брата Уенсдэй Пагсли сыграл Исаак Ордонес.

Также поклонников приятно удивило появление в проекте Гвендолин Кристи (в «Игре престолов» она сыграла Бриенну Тарт). В этом сериале она примерила на себя роль директрисы академии «Невермор», в которой учится главная героиня.

Сюжет

Сериал представляет собой детективную историю, наполненную сверхъестественным. Уенсдэй Аддамс, как всем известно по предыдущим проектам, единственная дочь Мортиши и Гомеса Аддамс. В первой серии она становится ученицей нестандартной школы, из которой хочет сбежать. Девочка обладает экстрасенсорными способностями, которыми пытается научиться владеть.

На протяжении восьми серий Уенсдэй будет пытаться разгадать тайну своих родителей 25-летней давности, помогать защищать школу и городок от монстра. При этом как типичный подросток окажется втянута в запутанные отношения с парнями и подругами.

Реакции

Сериал побил рекорд Netflix по количеству часов просмотра за первую неделю: 341,2 млн часов. К 14 дням после выхода серий показатель возрос до 752,5 млн часов. На исполнительницу главной роли Дженну Ортегу за 10 дней в соцсети подписалось более 16 млн человек. Ее последний пост собрал 9 млн лайков за несколько часов.

Поклонники по всему миру делятся восторженными отзывами, делают фан-видео с отрывками, повторяют ставший уже легендарным танец Уенсдэй из четвертой серии.

Проект просто взорвал мировое сообщество и различные рейтинги. Оценка сериала на IMDb – 8,4 звезды. А также проект вошел в топ-250 «Кинопоиска», оказавшись на 113-м месте с рейтингом 8,3 звезды.

В чем же причина такой популярности

Вероятно, на такой результат повлияло множество факторов. Во-первых, это первый современный сериал, снятый в XXI веке о семейке Аддамс.

Во-вторых, хорошо подобранный актерский состав. Все актеры прекрасно сыграли свои роли, большой восторг вызвала у поклонников Дженна Ортега – она безупречно передала мрачный образ Уенсдэй.