Новые актеры появятся во «Властелине колец: Кольца власти»

Об этом сообщили на официальных страницах сериала в соцсетях.

Фото: runews24.ru runews24.ru

К новому сезону шоу «Властелин колец: Кольца власти» присоединились восемь актёров. Речь идёт о Гави Сингх Чере, Уилле Кине, Оливере Элвине-Уилсоне, Селине Ло, Уильяме Чаббе, Стюарте Боумане, Кэламе Линче, а также Кевине Элдоне.

Пока неизвестно, какие роли достанутся новым актёрам. Есть информация только о Сэме Хэзелдайне. Он сыграет лидера орков Адара.