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2 часа назад

Новые актеры присоединились к сериалу «Властелин колец: Кольца власти»

runews24.ru

Об этом сообщили на официальных страницах сериала в соцсетях.

Новые актеры появятся во «Властелине колец: Кольца власти»
Фото: runews24.rurunews24.ru

К новому сезону шоу «Властелин колец: Кольца власти» присоединились восемь актёров. Речь идёт о Гави Сингх Чере, Уилле Кине, Оливере Элвине-Уилсоне, Селине Ло, Уильяме Чаббе, Стюарте Боумане, Кэламе Линче, а также Кевине Элдоне.

Пока неизвестно, какие роли достанутся новым актёрам. Есть информация только о Сэме Хэзелдайне. Он сыграет лидера орков Адара.

После событий в финальной серии первого сезона авторы шоу решили показывать больше Саурона в сериале.

Сериалы,Селина Ло,
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