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1 час назад

Раскрыт предполагаемый актерский состав продолжения сериала «Папины дочки»

Lenta.ru

Раскрыт предполагаемый актерский состав продолжения сериала «Папины дочки». Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Раскрыт предполагаемый актерский состав продолжения сериала «Папины дочки»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В новом шоу снимутся Андрей Леонов, известный по роли отца пятерых детей Сергея Васнецова, актрисы Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочери Даши, Мирослава Карпович, сыгравшая в проекте еще одну дочь Машу, и Елизавета Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. В продолжении «Папиных дочек» также снимутся Ольга Волкова, Нина Персиянинова и другие.

Также сообщается, что в сериале не будет участвовать российская актриса Екатерина Старшова, известная по роли младшей дочери в семье Васнецовых Пуговки. По словам ее матери, артистка находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.

В продолжении ситкома также не появится Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени Васнецовой. По информации издания, актриса не получила предложения о съемке из-за высказываний по поводу специальной военной операции на Украине.

Сериалы,Папина дочка,Нина Персиянинова,Анастасия Сиваева,Екатерина Старшова,Мирослава Карпович,Елизавета Арзамасова,Андрей Леонов,Ольга Волкова,Дарья Мельникова,
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