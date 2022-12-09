Майк Флэнаган разрабатывает сериал по мотивам "Темной башни"

Режиссер и сценарист "Клуба полуночников", а также "Призраков дома на холме" Майкл Флэнаган вместе с соавтором Тревором Мэйси начал работу над сериальной адаптацией "Темной башни" Стивена Кинга, сообщает The Hollywood Reporter.

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Для обоих кинематографистов будет не новым опыт работы над произведениями Кинга. В 2017 году они вместе экранизировали драму "Игра Джералда", а в 2019 — "Доктор Сон".

Говоря о концепте новой экранизации "Темной башни" Флэнаган признался, что им уже написан сценарий пилотного эпизода, а сам сериал он хочет развить минимум на пять сезонов.