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1 час назад

Режиссер Майк Флэнаган разрабатывает сериал по мотивам "Темной башни" Стивена Кинга

Газета.Ruиещё 1

Режиссер и сценарист "Клуба полуночников", а также "Призраков дома на холме" Майкл Флэнаган вместе с соавтором Тревором Мэйси начал работу над сериальной адаптацией "Темной башни" Стивена Кинга, сообщает The Hollywood Reporter.

Майк Флэнаган разрабатывает сериал по мотивам "Темной башни"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для обоих кинематографистов будет не новым опыт работы над произведениями Кинга. В 2017 году они вместе экранизировали драму "Игра Джералда", а в 2019 — "Доктор Сон".

Говоря о концепте новой экранизации "Темной башни" Флэнаган признался, что им уже написан сценарий пилотного эпизода, а сам сериал он хочет развить минимум на пять сезонов.

Вышедший на экраны в 2017 году фильм "Темная башня" с Идрисом Эльбой и Мэттью МакКонахи также должен был стать первой частью большой франшизы, но провалился в прокате.

Сериалы,Призрак дома на холме,Тёмная башня,Майк Флэнаган,Идрис Эльба,Стивен Кинг,
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