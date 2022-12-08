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52 минуты назад

Меган Маркл очаровала принца Гарри собачьими ушами, мордой и языком

Lenta.ru

На первой фотографии Меган Маркл, которую увидел принц Гарри, у его будущей жены были собачьи уши и морда с длинным высунутым языком. Об этом рассказывается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

Меган очаровала Гарри собачьими ушами, мордой и языком
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Гарри, в 2016 году он листал соцсеть и обратил внимание на видео, которое выложила его знакомая. На нем Меган Маркл была снята через фильтр, который автоматически добавляет к лицу собачью маску.

«Я сразу подумал: кто это?» — рассказывает Гарри в документальном сериале Netflix. «Вот ведь нелепость», — добавляет Меган.

Вскоре Меган получила сообщение от знакомой. «Я знаю, что сейчас у тебя никого нет. Один мой друг спрашивал про тебя, и, может, тебе захочется с ним встретиться?» — написала она и прислала ей ссылку на тайный аккаунт Гарри. Меган очаровал снимок с мертвым носорогом, который выложил принц. «Я все пролистала и подумала: какие красивые фотографии», — вспоминает она.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышла на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.

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