Кого из героев «Папиных дочек» не будет в продолжении сериала

Все еще не можем нарадоваться перезапуску любимого сериала ! Но, видимо, надеяться на полное воссоединение семьи Васнецовых все-таки не стоит. В Сети начала распространяться информация, что не все «дочки» примут участие в съемках. Mash сообщает, что в предстоящем ситкоме не будет Жени и Пуговки.

Telegram-канал передает слова Дарьи Мельниковой (исполнила роль Жени), которая подтвердила, что не участвует в проекте. На вопрос о том, почему, девушка ответила: «Я не знаю. Давайте не буду отвечать на эти вопросы, потому что я не имею права». А Екатерина Старшова (она же Пуговка), по информации Mash, в продолжении «Папиных дочек» не появится, так как сейчас находится не в России.