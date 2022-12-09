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34 минуты назад

Выяснилось, кого из героев «Папиных дочек» не будет в продолжении сериала

Super.ru

Все еще не можем нарадоваться перезапуску любимого сериала! Но, видимо, надеяться на полное воссоединение семьи Васнецовых все-таки не стоит. В Сети начала распространяться информация, что не все «дочки» примут участие в съемках. Mash сообщает, что в предстоящем ситкоме не будет Жени и Пуговки.

Кого из героев «Папиных дочек» не будет в продолжении сериала
Фото: Super.ruSuper.ru

Telegram-канал передает слова Дарьи Мельниковой (исполнила роль Жени), которая подтвердила, что не участвует в проекте. На вопрос о том, почему, девушка ответила: «Я не знаю. Давайте не буду отвечать на эти вопросы, потому что я не имею права». А Екатерина Старшова (она же Пуговка), по информации Mash, в продолжении «Папиных дочек» не появится, так как сейчас находится не в России.

Теперь к хорошим новостям! Как сообщает Telegram-канал, в сериале точно примут участие всеми любимые Андрей Леонов, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Ольга Волкова и Нина Персиянинова. Возможно, к касту присоединится Анастасия Сиваева, известная по роли Даши.

Сериалы,Папина дочка,Нина Персиянинова,Анастасия Сиваева,Екатерина Старшова,Мирослава Карпович,Елизавета Арзамасова,Андрей Леонов,Ольга Волкова,Дарья Мельникова,
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