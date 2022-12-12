Netflix закрыл сериал "Дьявол-полукровка" после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix закрыл после первого сезона фэнтезийный сериал «Дьявол-полукровка» по мотивам трилогии Салли Грин «Половинный код». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на студию The Imaginarium.
Сюжет шоу был посвящен подростку Натану Бирну — сыну самого опасного в мире колдуна. Герой оказывался втянут в войну Черных колдунов и Белых ведьм.
Одним из продюсеров «Дьявола-полукровки» выступал британский режиссер и актер Энди Серкис, также в шоу совершила свой актерский дебют певица Рошин Мерфи. Релиз сериала состоялся 28 октября. Сериал получил хорошие отзывы прессы и зрителей.