В стиле «Уэнсдэй»: 5 альтернатив для фанатов сериала

Сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона стал одним из самых популярных проектов Netflix, всего за несколько недель после премьеры побив все рекорды. Для тех, кто уже посмотрел все восемь эпизодов, «Рамблер» собрал топ шоу в стиле нашумевшей новинки.

Фото: Кадр из сериала "Судьба: Сага клуба Винкс" Кадр из сериала "Судьба: Сага клуба Винкс"

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«Леденящие душу приключения Сабрины»

Ремейк комедийного сериала «Сабрина – маленькая ведьма» (1996–2003). В центре сюжета все та же юная полуведьма, которую воспитывают две тетки, Хильда и Зильда, и опекает кот-талисман Салем. На пороге 16-летия Сабрина должна пройти обряд дьявольского посвящения и окончательно распрощаться с мирской жизнью и друзьями. Но жить обычной жизнью ей хочется больше, чем целиком посвятить себя служению Сатане.

Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"

«Судьба: Сага клуба Винкс»

Сериал для фанатов мультфильма «Клуб Винкс». Проект повествует о пяти феях, посещающих Алфею, волшебную школу-интернат в Потустороннем мире, где они должны научиться управлять своими силами, преодолевая любовь, соперничество и монстров, которые угрожают их существованию.

Кадр из сериала "Судьба: Сага клуба Винкс"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Лок и ключ»

Овдовевшая женщина с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в провинциальном городке Мэтисон. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом трагические происшествия. Но особняк скрывает в своих стенах некие ключи и чудовище, которое за ними охотится.

Кадр из сериала "Лок и ключ"

«Клуб полуночников»

Группа неизлечимо больных подростков живет в хосписе. Совместные сессии, правильное питание, йога по желанию и последние радости осознанной рутины не сравнятся с главным развлечением Брайтклиффа: когда часы бьют двенадцать, пациенты тайком пробираются в библиотеку, разводят камин и рассказывают друг другу страшные истории. Однажды ночью они заключают договор, что тот, кто первым поддастся их болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.