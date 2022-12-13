Сталлоне сыграл главную роль в сериале «Король Талсы»

На Paramount+ выходит «Король Талсы», криминальный сериал о престарелом капо, который после четверти века в тюрьме разворачивает преступную деятельность в провинциальном американском городке. Шоураннерами выступили Тейлор Шеридан («Любой ценой», «Йеллоустоун») и Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Подпольная империя»), а главную роль исполнил настоящий король голливудского кино Сильвестр Сталлоне. «Лента.ру» рассказывает, каким вышел бенефис 75-летней звезды боевиков в его первом телевизионном проекте.

Фото: Кадр из сериала «Король Талсы» Кадр из сериала «Король Талсы»

Дуайт Манфреди (Сталлоне), также известный как Генерал, возвращается в Нью-Йорк после 25 лет за решеткой. Хоть за душой у седого капо определенно наберется грехов на пару пожизненных, в тюрьму он попал не за свое преступление, а за отказ сдать членов мафиозной семьи. Та, впрочем, его возвращению не сильно рада — новый, молодой глава преступной организации Чики (Доминик Ломбардоцци) решает сослать Дуайта с глаз долой в глухой городок Талса в штате Оклахома. Манфреди якобы дарят целый город, в котором он может делать, что вздумается, но тот справедливо видит в этом жесте лишь попытку от него избавиться.

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В Талсе пожилой гангстер времени даром не теряет. Уже в аэропорту он находит себе молодого чернокожего водителя Тайлера (Джей Уилл), по пути к отелю совершает остановку у магазина марихуаны, где с ходу вырубает охранника и предлагает себя в качестве крыши. Владельцу лавки Бодхи (Мартин Старр), все это время избегавшему уплаты налогов путем хранения кеша в сейфе, ничего не остается, как согласиться. Манфреди тем временем уже спешит развернуть новые операции, но даже в таком глухом и травоядном городке находятся свои хищники, которые вовсе не собираются уступать территорию без боя.

Кадр из сериала «Король Талсы»

«Король Талсы» стартует на веселой ноте, используя весь инструментарий комедий о человеке старой закалки, оказавшемся не в своем времени.

Большинство комедийных ситуаций рождается из конфронтации престарелого, но все еще чрезвычайно опасного динозавра с реалиями кардинально изменившегося мира. Эти метаморфозы Дуайта, кажется, не сильно пугают или тормозят — он быстро собирает вокруг себя команду, а также очень тонко чует любые лазейки для незаконного обогащения. В непуганой протестантской Талсе он одновременно сродни волку, залезшему в курятник, и Мефистофелю, который искусно соблазняет более-менее законопорядочных американцев плюшками воровской жизни. Всем, кто хоть как-то нечист на руку или хотя бы на помыслы, мафиози готов предложить очень удобное сотрудничество. Удобное в первую очередь для Дуайта, разумеется.

Сериалы с бандитами в протагонистах, по-видимому, стали частью тренда 2022-го на истории мошенников всех сортов вроде «Изобретая Анну» и «Выбывшей». «Король Талсы» действует в том же сюжетном поле, что и диснеевская «Книга Бобы Фетта» или совсем свежая австралийская комедия «Без почтения» о преступнике, который притворился священником и склонил к криминальным делишкам чуть ли не полгорода. Но как бы оригинально все эти шоу ни исследовали популярный троп о благородном разбойнике, ни у одного из них не было центральной фигуры уровня Сталлоне.

Сильвестровский Манфреди — персонаж крайне противоречивый. Дуайт предстает человеком жестким и не чурающимся насилия, но при этом на удивление лояльным к вопросам политкорректности. Максимум предрассудков, которые он может выдать по поводу левацких трендов — это высмеивание гендерно-нейтральных местоимений, которое и то быстро перетекает в жалобу старца на ускоряющееся течение времени. Хотя, казалось бы, отсидевший четверть века в тюрьме капо, который категорически отказывается мириться со своим возрастом, должен быть менее толерантным и в других вопросах, ну и демонстрировать большую дремучесть.

Тем же раскалыванием черепов Сталлоне занимается с варварской, средневековой кровожадностью!

Однако даже этот парадокс органично уживается в образе обаятельного преступника. Манфреди живет по старым принципам не самой мафии, но ее идеализированной голливудской версии (и на этом, конечно же, сильно обожжется). Он прибыл в Талсу делать деньги, а потому не устраивает конфликты на пустом месте, без особых причин авторитет не качает и словами почем зря не сыплет. При этом за почти каждой строчкой его диалогов будто бы лежит история — то перенятое от предыдущих поколений и воровских кругов убеждение, а то собственный горький опыт, подробности которого зрителям предстоит разгадывать самостоятельно. Другие персонажи «Короля Талсы», к сожалению, такой проработанностью похвастаться не могут — а некоторые (к примеру, работники конопляной индустрии) и вовсе существуют будто бы исключительно для комедийных сценок.

Кадр из сериала «Король Талсы»

Но больше всего глубины ведущему персонажу дает жизненный путь играющего его актера. Карьера Сталлоне отчасти и началась с кино о мафии — еще до «Рокки» начинающий артист исполнил роль гангстера Фрэнка Нитти в криминальной ленте «Капоне». Затем последовала изменившая все роль культового боксера, через которую Сильвестр попал в мясорубку голливудских боевиков 1980-х и 1990-х. Наконец, был у Сталлоне и период беспамятства, продлившийся последний десяток лет — символично уже то, что в хитовом «Криде» Сильвестр отходит на второй план, уступая место новой крови в лице Майкла Б. Джордана. Ну а ведущие роли ему в этот период если и доводилось играть, то в совершенно проходных боевиках, про которые никто уже и не вспомнит.

И кого как не самого Сталлоне нам видеть в образе капо, который поэтапно повторяет весь жизненный путь актера? Голливудский король пробудился от спячки и вернулся — со всем своим природным обаянием, с ведущей ролью в телесериале (удивительным образом первой за всю его богатую кинокарьеру) с сильным сценарием от плодовитых шоураннеров. Это не Дуайт Манфреди заваливается в лавку с травой, чтобы забрать деньги дредастых гендерно-флюидных торчков — это Сильвестр Сталлоне залетает в индустрию стримингового телевидения, чтобы показать, кто тут до сих пор генерал!

Недаром актер неоднократно повторял, что в «Короле Талсы» играет самого себя и что именно образ престарелого капо во всей его карьере оказался ему ближе любого другого. Наконец, 75-летний Сталлоне ровно так же, как и Манфреди, относится к собственному возрасту, признавая абсолютное нежелание стареть.

Это и делает фигуру Дуайта трагичной. Мафиозный мир — как раз тот, в котором старикам не место, и очевидно, что как бы бывалый капо ни молодился, в этой неспортивной игре его итог предрешен. Ровно таким же предстает и мир голливудского кино, который, какой бы толерантной политикой ни прикрывался, всегда охотно отдает предпочтение красоте и молодости. Впрочем, учитывая, что «Короля Талсы» уже продлили на второй сезон, и Сталлоне, и Манфреди за место в лучах софитов еще повоюют.