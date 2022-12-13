Пилотный эпизод сериала The Last of Us продлится полтора часа

Создатели сериала The Last of Us не раскрывали информацию о продолжительности эпизодов шоу, но за них это сделало венгерское подразделение IGN. Согласно информации, пилотная серия продлится целых полтора часа.

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Судя по всему, такой хронометраж объясняется введением во вселенную сериала. Также IGN отметило, что в кинотеатрах Будапешта пилотный эпизод будут показывать за четыре дня до премьеры, которая состоится 15 января 2023 года.

Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.