Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Пилотный эпизод сериала The Last of Us продлится полтора часа

Чемпионат.com

Создатели сериала The Last of Us не раскрывали информацию о продолжительности эпизодов шоу, но за них это сделало венгерское подразделение IGN. Согласно информации, пилотная серия продлится целых полтора часа.

Пилотный эпизод сериала The Last of Us продлится полтора часа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, такой хронометраж объясняется введением во вселенную сериала. Также IGN отметило, что в кинотеатрах Будапешта пилотный эпизод будут показывать за четыре дня до премьеры, которая состоится 15 января 2023 года.

Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.

Сериал будет доступен к просмотру в сервисе HBO Max.

Сериалы,Чернобыль,Нил Дракманн,Крейг Мазин,Педро Паскаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители