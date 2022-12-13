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3 часа назад

5 сериалов, которые наделали шуму в 2022 году

Мира Маркина

10 января 2023 года состоится «Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Рассказываем, кто попал в список номинантов, в материале «Рамблера».

5 сериалов, которые наделали шуму в 2022 году
Фото: Кадр из сериала "Черная птица"Кадр из сериала "Черная птица"

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«Уэнсдэй»

Сериал рассказывает про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

«Разделение»

Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Кадр из сериала "Разделение"

«Дом Дракона»

Сериал снят по мотивам книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за 170 лет до «Песни льда и пламени» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие. Между двумя ветвями дома повелителей драконов разворачивается битва за Железный трон, кто уступит в кровопролитной войне?

Кадр из сериала "Дом дракона"

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Мини-сериал рассказывает историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике.

Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

«Черная птица»

Джимми Кин осужден на 10 лет за распространение наркотиков, но ему поступает уникальное предложение. Если он получит признание другого заключенного — подозреваемого в нескольких убийствах Ларри Холла, который должен вскоре выйти на свободу — его освободят. Но выполнить подобное задание весьма непросто, ведь Ларри и другие преступники могут заподозрить Джимми в двойной игре.

Кадр из сериала "Черная птица"
Сериалы,Ларри Холл,Джордж Мартин,
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