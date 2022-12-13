«Вампиры средней полосы 2»: жара, лебеда и ворчливый «дедуля»

12 декабря в кинотеатре «Октябрь», что на Арбате, показали первую серию второго сезона популярного сериала «Вампиров средней полосы». Мы побывали на премьере и готовы поделиться первыми впечатлениями от продолжения и рассказать о том, с какими трудностями пришлось столкнуться актёрам во время работы.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Первый сезон популярного сериала, действие которого происходит в Смоленске, снимался полностью в Подмосковье, используя только общие виды городка, снятые с квадрокоптера. Ко второму же сезону создатели расщедрились и решили снять несколько сцен в самом Смоленске, приехав туда на несколько дней. Правда, по словам шоураннера сериала Алексея Акимова, сами смольчане были не слишком рады такому соседству с артистами.

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«Во время наших съемок, так совпало, в городе на ремонт закрыли один из основных мостов для проезда, а мы перекрыли второй мост, в связи с чем, представляю, как жители города, проезжая мимо съемочного процесса, сыпали в наш адрес проклятиями. Но потом, конечно, узнав, что за сериал тут снимают, немного оттаяли», — Алексей Акимов, шоураннер сериала

Основная трудность, с которой пришлось столкнуться как актёрам, так и съемочной группе, это небывалая жара, стоявшая в эти дни (сериал снимался летом). Практически все жаловались на то, что температура воздуха достигала 30 градусов и каждый мечтал только о том, как бы побыстрее спрятаться в теньке.

«Было невыносимо жарко. Единственное спасение я находила во время съемок в подвале винного погреба, в котором снимались сцены с моим участием. Мы спускались туда и там было по-настоящему прохладно», — отметила актриса Ольга Медынич, играющая княгиню Ольгу, отвечая на наш вопрос о самых сложных моментах съемок второго сезона.

Её коллега по съемкам, актер Дмитрий Чеботарев, сыгравший предмет воздыхания графини Ольги Сергея Добровольского, сказал, что практически весь первый сезон его герой находился в горизонтальном положении (то есть в основном лежал), в связи с чем во втором сезоне он попросил создателей сериала придать ему вертикальное положение и его просьбы были услышаны. Теперь у его героя стало больше экранного времени.

Главным же «возмутителем» съемочного процесса оказался Юрия Стоянов, сыгравший главу семейства древних вампиров Святослава Вернидубовича. Коллеги ласково называли его «дед».

«Юрий Стоянов постоянно ворчал во время съемок, жалуясь то на жаркую погоду, то на сам съемочный процесс. Мы его ласково называли «дед»! В последний съемочный день режиссёр подошёл к нам и сказал, что Юрий Стоянов попросил нас зайти к нему в фургончик. Мы зашли, думая, что он будет ворчать, а он подарил всем девушкам духи, мы тут же стали его обнимать со словами «дедуля». Ну вот, сказал он, чуть что так сразу «дед», а как подарочки дарить, так «дедуля», — Ольга Медынич, актриса

Сам Юрий Стоянов не смог остаться на послепремьерное общение со зрителями, уехав домой. «У него режим», отметил создатель сериала Алексей Акимов.

В первой серии второго сезона шоураннеры не забыли отдать память и убитому в первом сезоне герою актера Глеба Калюжного, молодому вампиру Женьку. Святослав Вернидубович посещает могилу паренька, но которой выросла лебеда. Основная масса душевности и шуток первой серии связана именно с этим растением, которое по словам самих актеров, впоследствии стало одним из полноправных «актеров» второго сезона.

Вообще, атмосфера первого сезона с его душевной составляющей, прекрасным юмором, перекочевала и во второй. Не обошлось и без детективной линии – в первой же серии происходит несколько убийств (пришлось даже избавиться от одного из героев первого сезона), и всем снова придется сплотиться, чтобы разобраться с новой бедой.