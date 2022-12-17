10 лучших сериалов 2022 года

Рождественские праздники уже не за горами — самое время подводить итоги. «Рамблер» собрал лучшие сериалы уходящего года, о которых говорили буквально все.

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

«Уэнсдэй»

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Сериал рассказывает про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

«Дом Дракона»

Сериал снят по мотивам книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за 170 лет до «Песни льда и пламени» и рассказывают о династии Таргариенов, правившей Вестеросом задолго до того, как там появились Ланнистеры, Старки и другие. Между двумя ветвями дома повелителей драконов разворачивается битва за Железный трон, кто уступит в кровопролитной войне?

Кадр из сериала "Дом Дракона"

«Властелин колец: Кольца власти»

Действие в сериале «Кольца власти» разворачивается за несколько тысяч лет до событий трилогии Питера Джексона, а в основу шоу легли «Приложения» Дж. Р. Р. Толкина – хроника создания и развития мира и генеалогия героев. Проект «Кольца охватывает период Второй эпохи, когда восстал Саурон, ученик Мелькора, пало королевство людей Нуменор и были созданы Кольца власти.

Кадр из сериала "Властелин Колец: Кольца Власти"

«Периферийные устройства»

Действие сериала разворачивается в США, в 2032 году, в провинции Голубой хребет. Флинн Фишер живет с семьей в лесной глуши и работает в 3D-типографии. Однажды тестировщик и брат девушки предлагает ей испытать на себе VR-шлем. Девайс переносит главную героиню в футуристический Лондон конца XXI века, и она начинает подозревать, что события игры — не симуляция, а реальность. Теперь ей предстоит выяснить, кто и зачем связал эти два мира.

Кадр из сериала "Периферийные устройства"

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Каждый эпизод антологии расскажет отдельную историю в жанре хоррор. Все они основаны на произведениях известных авторов — от Говарда Филлипса Лавкрафта до Майкла Ши. Проектом руководит оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, который лично представит каждую серию.

Кадр из сериала "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо"

«Шантарам»

По сюжету преступника из Австралии должны посадить в тюрьму на долгий срок. Однако он убегает и перебирается в Индию. Там герой начинает новую жизнь и отправляется в путешествие по стране. Главную роль в проекте сыграл звезда «Сынов анархии» и «Джентльменов» Чарли Ханнэм. Сериал основан на одноименной книге Грегори Дэвида Робертса, которую тот написал по мотивам собственной биографии.

Кадр из сериала "Шантарам"

«1899»

Осень 1899 года. Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, загадочно пропавшим в океане четыре месяца назад, капитан вопреки желанию пассажиров откликается на зов помощи и сходит с маршрута, что становится роковым решением и превращает их путешествие в сущий кошмар.

Кадр из сериала "1899"

«Клуб полуночников»

Группа неизлечимо больных подростков живет в хосписе. Совместные сессии, правильное питание, йога по желанию и последние радости осознанной рутины не сравнятся с главным развлечением Брайтклиффа: когда часы бьют двенадцать, подростки тайком пробираются в библиотеку, разводят камин и рассказывают друг другу страшные истории. Однажды они заключают договор, что тот, кто первым поддастся их болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"

«Полиция Токио»

Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.

Кадр из сериала "Полиция Токио"

«Архив 81»

Молодой архивист Дэн Тернер берется за восстановление поврежденных видеокассет, уцелевших после крупного пожара. Правда, хрупкий материал не выдержит переезда. Поэтому специалисту приходится работать в стенах заброшенной лаборатории, где и случилось возгорание. На пленке материалы режиссера-документалиста Мелоди, занимавшейся расследованием загадочного культа, а сам Дэн начинает страдать от ночных кошмаров и жутких видений…

Кадр из сериала "Архив 81"