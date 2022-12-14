​​3 мощных сериала про матерей-одиночек

Быть матерью-одиночкой – это ежедневная работа без отпуска и выходных с чередой тягот и сложных решений. Но вместе с тем женщины, которые сталкиваются с этой работой, способны вдохновлять. Например, режиссеров на мощные киноленты о материнстве. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел" Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

"Удивительная миссис Мейзел", 2017

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

В центре сюжета примерная домохозяйка Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя дар к комедийным выступлениям. Параллельно разворачивается личная драма героини: муж бросает ее с двумя детьми. Теперь у Мириам две задачи: построить успешную карьеру с нуля и при этом воспитать детей. К слову, действие сериала разворачивается в 1950-х.

"Уборщица. История матери-одиночки", 2021

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

Алекс родилась в неблагополучной семье, из-за чего денег на колледж у нее не было. Героиня рано поняла, что значит, быть взрослой: в юном возрасте она забеременела от мужчины, который не был готов к семейной жизни. Он начал пить, и Алекс сбежала от него с маленькой дочкой и целью найти хоть какую-то работу, чтобы обеспечить ребенку будущее.

"Все к лучшему", 2016