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3 часа назад

​​3 мощных сериала про матерей-одиночек

Мира Маркина

Быть матерью-одиночкой – это ежедневная работа без отпуска и выходных с чередой тягот и сложных решений. Но вместе с тем женщины, которые сталкиваются с этой работой, способны вдохновлять. Например, режиссеров на мощные киноленты о материнстве. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

​​3 мощных сериала про матерей-одиночек
Фото: Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

"Удивительная миссис Мейзел", 2017

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

В центре сюжета примерная домохозяйка Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя дар к комедийным выступлениям. Параллельно разворачивается личная драма героини: муж бросает ее с двумя детьми. Теперь у Мириам две задачи: построить успешную карьеру с нуля и при этом воспитать детей. К слову, действие сериала разворачивается в 1950-х.

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"Уборщица. История матери-одиночки", 2021

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

Алекс родилась в неблагополучной семье, из-за чего денег на колледж у нее не было. Героиня рано поняла, что значит, быть взрослой: в юном возрасте она забеременела от мужчины, который не был готов к семейной жизни. Он начал пить, и Алекс сбежала от него с маленькой дочкой и целью найти хоть какую-то работу, чтобы обеспечить ребенку будущее.

"Все к лучшему", 2016

Кадр из сериала "Все к лучшему"

Сэм в одиночестве растит троих дочерей, но у нее нет времени сокрушаться о своей судьбе. Девочки просто не дают ей шанса опустить руки. К тому же, помимо заботы о детях Сэм также занята своей актерской карьерой: она не хватает звезд с неба, но ей удается наслаждаться жизнью и своей работой.

Сериалы,Все к лучшему,
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