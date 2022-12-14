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38 минут назад

Netflix закрыл сериал "Монахиня-воин" после второго сезона

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix закрыл подростковый фэнтези-сериал "Монахиня-воин" после второго сезона, сообщает IndieWire со ссылкой на человека, осведомленного об этом решении. Информацию также подтвердил создатель и шоураннер сериала Саймон Барри на своей странице в Twitter.

Netflix закрыл сериал "Монахиня-воин" после второго сезона
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Вскоре после появления его поста в тренды соцсети попал хештег #SaveWarriorNun (англ. #СпаситеМонахинюВоина). Сюжет шоу, основанного на канадской манге "Монахиня-воин Ареала", рассказывал о девушке, которую оживляли с помощью божественного артефакта, после чего она обнаруживала у себя сверхъестественные способности и присоединялась к древнему ордену монашек, сражающихся с демонами.

Первый сезон шоу вышел на Netflix летом 2020 года, премьера второго состоялась в ноябре 2022-го. Как отмечает IndieWire, в неделю выхода второй сезон "Монахини-воина" посмотрели 26,2 млн часов, в следующую неделю этот показатель поднялся до 27,74 млн, а в третью упал до 11,97 млн. Это считается вполне достойным результатом, однако вследствие того, что в последнее время руководители Netflix — и в целом стриминговая индустрия — стали стремиться к максимальной экономии, шоу все же было решено закрыть.

Сериалы,Саймон Барри,Netflix,
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