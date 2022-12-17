Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло еще одну актрису

Актриса из американского сериала «Моя прекрасная няня»Фрэн Дрешер была больна раком. Лечение спасло знаменитости жизнь.

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После окончания сериала, в 2000-м, врачи выявили у Дрешер рак матки на начальной стадии.

Актриса два года лечилась от опухоли с помощью нетрадиционной медицины. Как только она справилась с болезнью, она выпустила книгу «Рак шмак» и стала основателем организации Cancer Schmancer.

Цель данной компании выявлять на ранней стадии рак у женщин. Многие поклонники сериала связывают с мистикой болезни артисток, которые снялись в сериале «Моя прекрасная няня».

Например, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга. На сегодняшний день она продолжает бороться с болезнью.