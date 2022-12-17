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54 минуты назад

Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло еще одну актрису

Слово и Дело

Актриса из американского сериала «Моя прекрасная няня»Фрэн Дрешер была больна раком. Лечение спасло знаменитости жизнь.

Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло еще одну актрису
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После окончания сериала, в 2000-м, врачи выявили у Дрешер рак матки на начальной стадии.

Актриса два года лечилась от опухоли с помощью нетрадиционной медицины. Как только она справилась с болезнью, она выпустила книгу «Рак шмак» и стала основателем организации Cancer Schmancer.

Цель данной компании выявлять на ранней стадии рак у женщин. Многие поклонники сериала связывают с мистикой болезни артисток, которые снялись в сериале «Моя прекрасная няня».

Например, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга. На сегодняшний день она продолжает бороться с болезнью.

Возникшие у пользователей теории о проклятии неслучайны. Так, например, в 2006 году от рака умерла Любовь Полищук, которая сыграла маму «няни Виктории».

Сериалы,Фрэн Дрешер,Любовь Полищук,Анастасия Заворотнюк,
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