Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло еще одну актрису

Актриса из американского сериала «Моя прекрасная няня»Фрэн Дрешер была больна раком. Лечение спасло знаменитости жизнь.
После окончания сериала, в 2000-м, врачи выявили у Дрешер рак матки на начальной стадии.
Актриса два года лечилась от опухоли с помощью нетрадиционной медицины. Как только она справилась с болезнью, она выпустила книгу «Рак шмак» и стала основателем организации Cancer Schmancer.
Цель данной компании выявлять на ранней стадии рак у женщин. Многие поклонники сериала связывают с мистикой болезни артисток, которые снялись в сериале «Моя прекрасная няня».
Например, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга. На сегодняшний день она продолжает бороться с болезнью.
Возникшие у пользователей теории о проклятии неслучайны. Так, например, в 2006 году от рака умерла Любовь Полищук, которая сыграла маму «няни Виктории».