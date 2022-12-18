Дизайнер по костюмам раскрыла детали работы над «Эмили в Париже»

Француженка Мэрилин Фитусси побеседовала с WWD о работе над популярным проектом, предпочтениях в стиле и героях, которых ей нравится одевать.

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Мода в сериале «Эмили в Париже» так же очаровательна, как и виды французской столицы. Но дизайнер по костюмам третьего сезона Мэрилин Фитусси утверждает, что ей было неинтересно задавать какие-либо тренды. В действительности, влияние сериала на моду и желание аудитории видеть её на экране, поначалу удивляло. «На самом деле, я не понимала, что происходит. И это, вероятно, лучшее, что могло быть, потому что я могла работать без стресса. Мой разум чист и спокоен», - признала она. Тем не менее, она прислушивается к критикам и принимает тот факт, что у шоу есть недоброжелатели. С некоторыми замечаниями даже согласна, а именно с тем, что дизайн одежды в проекте – это не мода, и с тем, что, возможно, на экране мелькает слишком много принтов, узоров и бижутерии, но это её личные стилевые предпочтения.

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«Всё, что они говорят, помогает мне стать сильнее, и в определённом смысле ухудшает ситуацию. Такое количество критиков, какое было в предыдущем сезоне, заставляет вас взрослеть. Моя миссия выполнена - если 50% людей полюбили шоу, а 50% возненавидели его. Значит, мы добились реакции. То, что я делала, не было нейтральным. Вам может это нравиться или не нравиться, но это было настоящим заявлением», - говорит Фитусси, которая переняла эстафету по дизайну костюмов в новом сезоне от своего руководителя Патриши Филд.

При этом, Мэрилин утверждает, что не занимается модой: «Я создавала персонажей и не пыталась насаждать тренды». В новом сезоне она решила уделить особое внимание главной героине Эмили Купер (Лили Коллинз) - обаятельной и предприимчивой американке, покоряющей французскую столицу. «Мы знали, что должны произвести эволюцию её стиля, эволюцию американки, работающей и живущей в Париже. Я хотела показать, как много она может продемонстрировать французской культуры, за которой лишь наблюдала в прошлых сезонах».

С этим было много работы, в прямом смысле. В распоряжении Фитусси и её команды оказалось более 40-а тысяч предметов одежды и аксессуаров таких брендов, как Valentino, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Kévin Germanier, Grace Ling, Victor Weinsanto и др. «Это напоминало музей, но мы были хорошо организованы. Два человека получали и размещали всё, что приходило в офис, без разницы, было ли это взято напрокат или куплено. Они также строго следили за датами необходимых возвратов и за тем, какие предметы нужно представить для фотосъёмок. Мы ужасно организованы. Внутри нашего шоурума царит армейская дисциплина», - добавила она с улыбкой.

Работая по 15-17 часов в день и часто без выходных, Фитусси утверждает, что любит то, что делает, и хочет добиться совершенства. «Я не слежу за временем, и здесь нет никакого гламура. Часто вам нужно встать в 4:30 утра, чтобы подготовиться к съёмке. Но если вас это не увлекает, вам надо поискать другую работу. Вы должны полностью показать нужный тип продукта. Это требует много часов (работы), исследований, и вы должны быть постоянно вовлечены. Если этого нет, то вы вылетаете из игры. Вам нужно подумать о следующем шаге».

«Очень умная, сдержанная и терпеливая» Коллинз, словно математик, может держать в голове одновременно много разной информации. Невероятно органичная в роли, актриса и Фитусси говорят откровенно и без обид, что позволяет Коллинз быть более тонкой в актёрской игре и помнить о различных силуэтах, чтобы развивать характер героини. «Это очень помогает мне раздвигать личные границы», - признаёт Фитусси. «Она – очень глубокий человек и уважает всех членов съёмочной группы. На работе она каждого знает по имени».

Любовь фанатов к персонажу Филиппин Леруа-Больё радует дизайнера по костюмам и женщину среднего возраста Фитусси. «Для женщин нашего поколения, она — (тип) человека, которого мы ждём. Она решила внешне не скрывать процесс старения. В первом сезоне у неё была сцена, где она могла бы не показывать руки и спину. Но она решила показать тело женщины, которая начала стареть. Она достаточно бесстрашная и принуждает себя к этому, решив, что зрители должны увидеть её руки и тело. И она — очень красивая женщина», — добавляет Мэрилин.

Ещё один любимец зрителей - это персонаж Сэмюэла Арнольда, коллега Эмили - Жюльен, обладающий ярким и весёлым характером, поясняет Фитусси. «Когда я впервые встретила Сэмюэла, он был очень скромным. Одевался всё время в чёрное или тёмно-синее. Других цветов в то время он не носил», — говорит она. «Сейчас он всё чаще просит добавить цвета. Он толкает меня к более эклектичным образам и хочет от меня более рискованных силуэтов».

Третий сезон принесёт с собой также на экран такие дерзкие цвета, как неоновый лимонный или кислотный зелёный, а также неожиданные комбинации небесно-голубого и красного. Цвет является сам по себе героем в сериале Netflix, и дизайнер по костюмам только задаётся риторическим вопросом: «А почему бы и нет?».

Упомянув о словах создателя телешоу Даррена Стара о том, что национальными цветами Франции сейчас являются чёрный, серый и белый, Фитусси говорит, что это реальность, но не та, которой она придерживается. «Почему мы так стыдимся и боимся цвета? Почему это нас провоцирует? Мы чувствуем себя слишком открытыми?», - говорит она. «Французы ненавидят наряжаться и иногда быть в центре внимания. Они хотят быть нейтральными. Они хотят исчезнуть, но в то же время иметь бренды одежды. Я спрашиваю, почему французы так боятся разноцветного мира, и почему лишь несколько дизайнеров используют цвет».

«Зеркальная игра» третьего сезона строится вокруг персонажей Коллинз и Леруа-Больё, которые относятся к друг другу то с любовью, то с ненавистью. Зрители увидят, как «высокомерная, хвастливая Сильви» может носить цвет так же смело и уверенно, как это делает Эмили. В ответ Эмили может интерпретировать любимый стиль брюк с высокой талией своей начальницы в собственный фирменный стиль. Каждая из них понемногу заимствует у другой, восхищаясь, конкурируя и подавая знак уважения без произнесения лишних слов, говорит Мэрилин.

Другим отправным моментом стала свежесрезанная чёлка Коллинз, что напомнило Фитусси о фильмах Жана-Люка Годара, французской новой волне и культовых героинях 60-х, щеголявших с подобной причёской. Имея всего шесть недель на подготовку к съёмкам первых трёх эпизодов, Фитусси было о чём подумать. У неё было также всего два дня на примерку с Коллинз. Самым сложным для костюмного дизайнера на такого рода проектах является отсутствие информации по поводу следующей сцены – будет ли это помпезное дефиле или костюмная вечеринка – нужно быть готовой ко всему.