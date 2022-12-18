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1 час назад

В финальном сезоне "Академии Амбрелла" будет всего шесть эпизодов

Газета.Ru

Шоураннер сериала «Академия Амбрелла» от Netflix Стивен Блэкман подтвердил в Twitter, что в финальном сезоне будет всего шесть эпизодов.

В финальном сезоне "Академии Амбрелла" будет всего шесть эпизодов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все случилось после того, как фанатка сериала написала, чтобы в сети перестали распространять информацию об укороченном сезоне шоу. Он заявила, не верит в это. Тогда Блэкман ей ответил:

«Это правда, но они вам понравятся».

Шоураннер не уточнил, сохранится ли хронометраж эпизодов, либо будет увеличен.

«Академия «Амбрелла» — адаптация одноименного комикса, созданного солистом группы My Chemical Romance Джерардом Уэем. В нем снимаются Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа и Колм Фиор. Премьера первого сезона состоялась в 2019 году, а дата выхода заключительного намечена на 2023 год.

Сериалы,Академия,Роберт Шиэн,Том Хоппер,Netflix,
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