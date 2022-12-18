В финальном сезоне "Академии Амбрелла" будет всего шесть эпизодов

Шоураннер сериала «Академия Амбрелла» от Netflix Стивен Блэкман подтвердил в Twitter, что в финальном сезоне будет всего шесть эпизодов.

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Все случилось после того, как фанатка сериала написала, чтобы в сети перестали распространять информацию об укороченном сезоне шоу. Он заявила, не верит в это. Тогда Блэкман ей ответил:

«Это правда, но они вам понравятся».

Шоураннер не уточнил, сохранится ли хронометраж эпизодов, либо будет увеличен.