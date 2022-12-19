Сериал: "Петр I: Последний царь и первый император" вышел онлайн

"Мы подробнее рассказываем о юности будущего императора, о Всепьянейшем соборе, казнях. Подробно говорим об отношениях Петра и Русской Православной Церкви, о его реформах, борьбе с коррупцией, также углубляемся в его отношения с сыном - царевичем Алексеем", - уточнил он.