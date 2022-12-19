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1 час назад

Сериал: "Петр I: Последний царь и первый император" вышел онлайн

Газета.Ru

Премьера документально-художественного сериала "Петр I: Последний царь и первый император" состоялась в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Сериал: "Петр I: Последний царь и первый император" вышел онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Личность и решения первого российского императора в сериале оценивают эксперты разных областей от психологии до градостроительства.

По словам режиссера Андрея Кравчука, в отличие от фильма сериал дает более объемный образ Петра I и включает в себя эпизоды, которые не вошли в полнометражную версию.

"Мы подробнее рассказываем о юности будущего императора, о Всепьянейшем соборе, казнях. Подробно говорим об отношениях Петра и Русской Православной Церкви, о его реформах, борьбе с коррупцией, также углубляемся в его отношения с сыном - царевичем Алексеем", - уточнил он.

В документально-художественном сериале снялись актеры Алексей Лукин, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова.

Сериалы,Алексей Лукин,Андрей Кравчук,Максим Иванов,Иван Колесников,РПЦ,
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