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3 часа назад

Завершены съемки сериала "Гнать" с Меньшиковым и Янковским

Газета.Ru

В Москве и Московской области завершились съемки нового драматического сериала Динара Гарипова "Гнать" с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Завершены съемки сериала "Гнать" с Меньшиковым и Янковским
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера 6-серийной драмы пройдет в онлайн-кинотеатре в 2023 году - и, вероятно, под другим названием.

Сюжет "Гнать" разворачивается в провинциальном городе, где в советские времена построили градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь царили воровство, рейдерство и криминал, а в наше время завод находится под покровительством узкого круга людей, которое не все считают честным. Молодой автоугонщик, добиваясь справедливости, угоняет машины у тех, кто этого якобы заслуживает, и хочет отомстить виновным в смерти его отца, работавшего на заводе.

Меньшиков сыграл директора завода и негласного хозяина города в 90-е, а Янковский - сегодняшнего владельца завода Осинского.

Также в сериале снялись Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.

Сериалы,Федор Федотов,Назар Сафонов,Игорь Черневич,Константин Мурзенко,Вера Кинчева,Екатерина Стулова,Олег Васильков,Анатолий Горячев,Елизавета Кононова,Максим Коновалов,Филипп Янковский,Олег Меньшиков,
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