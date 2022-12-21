10 крутых сериалов по известным шоу

Нашлось место даже отечественной «Убойной силе».

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Зрители давно привыкли к тому, что стоит выстрелить какому-нибудь произведению, он тут же получает спин-офф — а то и несколько. Сериалы не стали не исключением. И хоть не всегда такие творения получаются такими же интересными, как их оригиналы, а чаще походят на халтуру, достойных проектов хватает.

Видео дня

Сегодня расскажем о десяти крутых спин-оффах известных шоу.

«Детство Шелдона» (с 2017 года)

«Теория большого взрыва» заслуженно считается одним из величайших ситкомов в истории. Не случайно шоу продлилось целых 12 сезонов, на протяжении которых постоянно показывалось то, что гики тоже могут быть крутыми.

Однако анонс спин-оффа многие поклонники встретили с опаской. Но то, что изначально ощущалось паразитированием образа Шелдона Купера, по итогу вылилось в один из самых оригинальных комедийных сериалов последнего времени.

«Детство Шелдона» рассказывает о юности гениального физика-теоретика. Семья живёт в Техасе, мать глубоко верующий человек, отец работает тренером в школе, а тягу Шелдона к науке и знаниям поддерживают далеко не все.

Авторы не стали копировать стиль предшественника, а предложили взамен что-то более оригинальное и самобытное, при этом не стесняясь рассказывать трагичные истории и поднимать серьёзные темы. Не забыли сценаристы и о разных мелочах, вскользь упоминаемых в «ТБВ», наподобие соседской курицы. По итогу получилось произведение, которое можно смотреть даже в отрыве от основного творения.

«Лучше звоните Солу» (2015–2022)

«Лучше звоните Солу» – тот редкий случай, когда спин-офф не просто дополняет оригинальное творение, но и раскрывает некоторые события с неожиданного ракурса. Шоу посвящено одному из ярчайших второстепенных персонажей «Во всех тяжких» Солу Гудману.

Пока он всё ещё Джеймс МакГилл и только начинает строить карьеру юриста. Постепенно он втягивается в криминальные разборки, влипает в неприятные истории, сталкивается со знакомыми зрителям персонажами и запускает трансформацию в того самого адвоката, способного извернуться из любой ситуации.

После его просмотра история «Во всех тяжких» обретает новое дно, а ранее комедийный Сол Гудман становится более трагическим героем, чьи шутки лишь маска. Случайные имена, когда-то произнесённые в паре серий, умелой рукой сценариста превращаются в персонажей с трагичной судьбой.

Добиться такого было невероятно сложно, ведь первоисточник сам по себе входит во все возможные топы лучших сериалов. Винс Гиллиган попрощался со вселенной «Во все тяжкие» на очень высокой ноте и со спокойной душой отправляется творить уже что-то новое.

«Книга Бобы Фетта» (2021)

Боба Фетт — удивительный персонаж. Он умудрился мгновенно стать популярным среди поклонников «Звёздных войн» всего за несколько мелких сцен в одном фильме. Фетт сразу считался лучшим наёмником своего времени, хотя в эпизодах персонаж в шлеме из бескара ничего выдающегося так и не продемонстрировал. Эти пробелы пришлось устранять задним числом авторам книг и комиксов.

И когда «Дисней» взялся делать сериалы по далёкой-далёкой Галактике, Фетт стал одним из первых кандидатов на своё шоу. Но сначала охотник появился в «Мандолорце», и только потом получил собственный спин-офф.

Темуэра Моррисон вернулся к роли и показал, как именно Боба Фетт пережил падение в пасть сарлакка, поменял свои взгляды на жизнь и захватил власть на Татуине.

«Зена — королева воинов» (1995–2001)

Грозная воительница Зена в исполнении Люси Лоулесс не только заняла почётное место среди самых узнаваемых сериальных персонажей, но и стала настоящим символом ушедшей эпохи. Харизматичная героиня путешествовала по миру в компании своей боевой подруги Габриэль и постоянно попадала в неприятные ситуации, где ей противостояли как обычные бандиты, так и древнегреческие боги.

Сейчас в это сложно поверить, но изначально «Королева воинов» планировалась в качестве рядовой злодейки в другом сериале — «Удивительные странствия Геракла», где продержалась лишь три эпизода.

Однако именно тогда руководство решило запустить ещё один проект. Титульной героиней выбрали именно Зену, которая за короткое появление успела понравиться зрителям и выгодно выделялась на фоне Геракла Кевина Сорбо. Даже низкий бюджет добавлял своего особого шарма. В итоге получилось культовое шоу, полностью затмившее оригинал.

«Бойтесь ходячих мертвецов» (с 2015 года)

Совсем недавно завершилось эпохальное шествие «Ходячих мертвецов» на телевидении. Но сама вселенная, созданная Робертом Киркаманом, продолжит расширяться и развиваться. Уже анонсировали несколько спин-оффов, посвящённых приключениям разных героев, чей выход ожидается совсем скоро.

На таком фоне совершенно несправедливо затерялись крепкие «Бойтесь ходячих мертвецов». Место действия переместилось в более масштабный Лос-Анджелес, а события начинаются с того, что привычный мир только что рухнул. Да что там, некоторые из новых героев всё ещё не верят в опасность и считают зомби сказками.

Ответвлению удалось сохранить все достоинства оригинала, благодаря чему серии до сих пор радуют зрителей интересными историями. Потому не нужно удивляться, если когда-нибудь сериал сможет повторить долголетие «Ходячих».

«Торчвуд» (2006–2011)

Перезапуск «Доктора Кто» 2005 года получился настолько успешным, что не только вернул культового персонажа, но и позволил пустить в производство сразу несколько ответвлений.

Главным стал «Торчвуд», который выделялся сразу по нескольким аспектам. Сюжет рассказывал о группе агентов секретной организации, которая занимается охотой на инопланетян и их технологии. Руководил ими харизматичный капитан Джек Харкнесс, который тут раскрылся как многогранный персонаж.

Если «Доктор» ориентировался на семейную аудиторию, то «Торчвуд» писали уже для взрослых. Это предопределило особую атмосферу сериала с обаятельными героями, жестокими сценами, неожиданными поворотами и смертями постоянных героев, любовными переплетениями и чёрным юмором. Получилась качественная приземлённая фантастика, которая полностью самостоятельная и без самого Доктора.

«Дарья» (1997–2002)

Сложно поверить, но культовая язвительная девочка-интеллектуалка впервые появилась в не менее культовых «Бивисе и Баттхеде». Сильный контраст между персонажами очень помогал авторам писать множество незамысловатых шуток, а заодно раскрыть парочку с новой стороны.

Возможно, Дарья так и оставалась бы второстепенной героиней, если бы не руководство MTV, решившее охватить женскую аудиторию.

Перед шоураннерами поставили одну-единственную задачу: максимально отдалить героиню от дуболомного тандема, чтобы Бивис и Баттхед не затмевали её. В результате получился совершенно новый по тону повествования, стиля и чувства юмора мультсериал, который не стыдно пересматривать и сейчас.

«Древние» (2013–2018)

До перехода на супергеройские сериалы одним из главных флагманских проектов канала CW были «Дневники вампира». Они выезжали на популярной тогда теме милых и романтичных вампиров. Но с каждым новым сезоном история всё сильнее разрасталась и отклонялась от прежнего курса, а рейтинги и не думали падать. В итоге руководство решило запустить отдельный сериал с собственной предысторией.

В выигрыше от этого остались все. Ранее второстепенные герои стали основными, сценаристам дали простор для творчества, а зрители получили ещё одно произведение в знакомой вселенной со всеми достоинствами оригинала.

«Древние» могли похвастаться интригующим сюжетом, бодрым экшеном и закрученными любовными историями. Всё настолько понравилось аудитории, что сериал получил собственный спин-офф — «Наследие».

«Флэш» (2014–2023)

Сейчас большинство супергеройских сериалов от CW принято ругать за всё — от плохого сценария до ужасных спецэффектов. Но когда-то именно они смогли запустить волну популярности людей в трико на телевидении. Начал эту революцию «Стрела» про Оливера Куина, зацепивший зрителей своей приземлённостью, мрачностью, интригующим сюжетом и отличными драками.

И именно там дебютировал друг лучника Барри Аллен, который вскоре получил собственное шоу.

«Флэш» в буквальном смысле ворвался на ТВ. Он был в меру весёлым, лёгким, ярким, но в тоже время сохранял серьёзность происходящего. Пока гики с удовольствием искали множество отсылок, обычные люди с интересом наблюдали за взаимоотношениями внутри команды и любопытными злодеями.

Конечно, со временем качество серий заметно просело, но благодаря большой популярности «самый быстрый человек на планете» пережил множество других проектов на канале, включая «Стрелу». Заключительный девятый сезон выйдет в начале 2023 года.

«Убойная сила» (2000–2005)

У «Убойной силы» весьма запутанная история, включая сложности с правами. Но это не отменяет того факта, что сериал стал по-настоящему народным.

Если от «Улиц разбитых фонарей» веяло атмосферой депрессивности и безнадёжности, то «Убойка» была более лёгкой и оптимистичной. Каждое расследование больше напоминало приключение, а сюжеты заметно отличались разнообразием ситуаций и локаций.