«Чувствовала себя такой дурой»: Ортега рассказала о съемках танца

Американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале «Уэнсдей» рассказала, что не могла уснуть перед съемками танца, который завирусился в последствии в Сети. Об этом она рассказала во время шоу с Джимми Фэллоном.

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей" Кадр из сериала "Уэнсдей"

— Я чувствовала себя такой дурой. Я не танцор. Я ничего такого не умею. У меня нет опыта в этой области. А кроме того, я не спала перед съемками двое суток, — призналась девушка.

На знаменитый танец актрису вдохновили клипы рок-группы Siouxsie and the Banshees, а также своим танцем она почти память актрисы Лизы Лоринг, которая первая сыграла роль Уэнсдей Аддамс.

До этого в интервью NME Ортега призналась, что была больна коронавирусом, когда снималась сцена с танцем в сериале «Уэнсдей». По ее словам, между дублями она принимала лекарства. Знаменитость считает, что эту сцену она могла бы исполнить лучше, однако из-за отсутствия времени ей отказали в просьбе снять ее еще раз.