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19 минут назад

«Чувствовала себя такой дурой»: Дженна Ортега рассказала о съемках вирусного танца

Вечерняя Москваиещё 2

Американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале «Уэнсдей» рассказала, что не могла уснуть перед съемками танца, который завирусился в последствии в Сети. Об этом она рассказала во время шоу с Джимми Фэллоном.

«Чувствовала себя такой дурой»: Ортега рассказала о съемках танца
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдей"Кадр из сериала "Уэнсдей"

— Я чувствовала себя такой дурой. Я не танцор. Я ничего такого не умею. У меня нет опыта в этой области. А кроме того, я не спала перед съемками двое суток, — призналась девушка.

На знаменитый танец актрису вдохновили клипы рок-группы Siouxsie and the Banshees, а также своим танцем она почти память актрисы Лизы Лоринг, которая первая сыграла роль Уэнсдей Аддамс.

До этого в интервью NME Ортега призналась, что была больна коронавирусом, когда снималась сцена с танцем в сериале «Уэнсдей». По ее словам, между дублями она принимала лекарства. Знаменитость считает, что эту сцену она могла бы исполнить лучше, однако из-за отсутствия времени ей отказали в просьбе снять ее еще раз.

Сериал «Уэнсдей» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров. Сериал даже обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix.

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