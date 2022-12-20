Главные премьеры зимы: 7 сериалов, которые нельзя пропустить

Зимний сезон богат не только на новинки кинопроката и новогодние блокбастеры, но и на премьеры захватывающих сериалов, которые каждую неделю осыпают зрителей новыми сериями, как январский снег дороги и дома. Предлагаем вам 7 новинок онлайн-кинотеатров, на которые точно стоит обратить внимание.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Беспринципные

Видео дня

Где смотреть: Кинопоиск, Start, Wink

С 1 декабря по 13 января на стриминговых платформах выходят новые серии комедийного сериала по рассказам Александра Цыпкина. Чем займутся обитатели Патриарших прудов в 3 сезоне? Славик скатится вниз по социальной лестнице и станет дворником, Валентина решится попробовать себя в большой политике, пока ее муж генерал Хадяков страдает от апатии и ищет развлечений. Тем временем петербуржцы Юля и Паша по-прежнему пытаются заработать денег на авантюрах, Ира держит Костика на коротком поводке, а Рома и Вера до сих пор разбираются в своих чувствах. И на этом истории героев не закончатся, ведь уже в начале весны беспринципные вернутся в полнометражном продолжении, где жители Патриков отправятся в настоящую русскую деревню.

Замерзшие

Где смотреть: Okko

Детективный триллер в стилистике скандинавского нуара погружает в атмосферу заснеженной Костомукши. Недалеко от северного города полицейские находят замерзший труп женщины в автомобиле. Следователь Евгений Рудин, не способный принять смерть своей жены, встает на путь бессмысленной жестокости и саморазрушения. Тем временем убийства продолжаются, а Рудин вместе с влюбленной в него напарницей Марией принимается за поиски маньяка. Евгений находит поддержку в лице странного работника морга Мити, пока его приемный сын Артем отдаляется под влиянием своего биологического отца. Проект стал сериальным дебютом казахского режиссера Адильхана Ержанова. Все серии сериала уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре.

13 клиническая

Где смотреть: Иви

Смертельно больной хирург Кирилл в исполнении Данилы Козловского попадает в самую необычную больницу. Здесь одного врачебного таланта и научных знаний недостаточно, ведь работники 13-ой клинической противостоят паранормальным силам. Единственная надежда Кирилла на исцеление — освоить азы альтернативной медицины и доказать руководству, что он нужен этой больнице в борьбе с демонами. Но в сложных хитросплетениях потустороннего мира и человеческих взаимоотношений не так легко разобрать, кто друг, а кто враг. Мистический детектив Клима Козинского органично сочетает в драму и юмор. Компанию Козловскому на съемочной площадке составили Паулина Андреева, Виктория Исакова и Владимир Стеклов.

Сплетница

Где смотреть: Амедиатека

Перезапуск культовой «Сплетницы» возвращается со вторым сезоном и новыми слухами об учениках элитной школы Нью-Йорка. Кейт Келлер вынуждена искать нового поставщика сплетен, после того как учителя «Констанс Биллард» прекращают снабжать девушку деликатной информацией. Так или иначе, Кейт берется за старое и заключает союз с королевой школы Жюльен Кэллоуэй, которая переживает не лучшие времена. Тем временем Зои находит себе нового друга, а Одри, Аки и Макс сталкиваются с трудностями в отношениях. Также в элитную школу возвращается манипуляторша Джорджина Спаркс из оригинального сериала. Второй сезон обещает быть еще злее, драматичнее и смешнее, а новые серии будут выходить с 1 декабря по 26 января.

Фандорин. Азазель

Где смотреть: Кинопоиск

Популярный герой романов Бориса Акунина вновь появится на экранах в переосмыслении культового бестселлера «Азазель». Авторы сериала перенесли действие из XIX века в альтернативную Российскую империю 2023 года. Здесь царь Николай III правит страной вместе с прогрессивным премьер-министром, который внедряет инновации и робототехнику в быт жителей Петрограда. Современные технологии помогают и Эрасту Фандорину в его первом серьезном расследовании. Молодой сыщик находит видеозапись самоубийства столичного бизнесмена и выходит на след тайной организации, планирующей государственный переворот. Главную роль в сериале исполнил Владислав Тирон, а постановкой занимался Нурбек Эген. Премьера первой серии конспирологического детектива состоится в конце января на Кинопоиске.

Я слежу за тобой

Где смотреть: PREMIER

Комедийный сериал о сотрудниках службы наружного наблюдения, которые вынуждены стать напарниками. Молодой опер Титов проваливает секретную спецоперацию и в качестве наказания его переводят в оперативно поисковое отделение, где работает опытный Шухер. Антагонистам по характеру и образу жизни придется стать друзьями, помочь друг-другу увидеть мир с другой стороны и измениться. Каждый эпизод сериала снят в разных жанрах — от нуарного детектива до комедии Гайдая или китайского боевика. Главные роли исполнили Илья Ильиных и Тимофей Трибунцев, а режиссером выступил 27-летний дебютант Леонид Гардаш.

Казанова в России. Тайная миссия

Где смотреть: Okko, Кино1ТВ