Сказки, интриги, расследования: как проходят съемки "Престижа"

Уже несколько месяцев в Подмосковье идут съемки "Престижа" — сериала о жизни и тайнах одноименного закрытого поселка. Режиссер Сергей Сенцов ("1703", "Дылды", "Физрук") работает на стыке жанров — детектива, драмеди и сказки. Окутанная мистикой история вполне себе в духе "Твин Пикс", только вместо декораций промышленного городка — роскошные особняки, а героев, у которых тоже скелетов в шкафах предостаточно, волнует не кто убил Лору Палмер, а кто убил няню. Посмотреть, как проходят съемки проекта, пообщаться с актерами и креативной командой отправилась редактор раздела культуры ТАСС Дарья Шаталова.

Фото: ТАСС ТАСС

По заснеженной дороге, окруженной елями, въезжаем в закрытый подмосковный поселок. Погружение в атмосферу будущего сериала начинается с момента, когда секьюрити весьма сурового вида окидывает взглядом такси, номера и говорит, что занесет в черный список, если превысим скорость. За окнами вырастают особняки как с картинки, в одном из них как раз проходят съемки.

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Заглянуть в закрытый мир

Вымышленный поселок "Престиж" — собирательный образ Рублевки, Барвихи и других загородных мест обитания олигархов, знаменитостей, чиновников и топ-менеджеров. Спокойствие и защищенная от посторонних глаз жизнь нарушаются убийством няни семьи Филимоновых. Размеренное течение дней прерывается визитами следователя, а соседи начинают с недоверием смотреть друг на друга и на свою прислугу.

Формула "богатые тоже плачут" по-прежнему притягивает зрителей. Российских сериалов об изнанке красивой жизни в последние годы выходило немало — растянувшиеся на несколько сезонов "Содержанки" и "Беспринципные", "The Телки", "Контейнер". Чтобы выделиться на фоне других проектов, создатели "Престижа" выбрали непривычный формат. Жанр проекта можно охарактеризовать как закрытый детектив, когда действие происходит в коттеджном поселке и все подозреваемые оказываются в одном месте.

Создать необычную атмосферу авторы "Престижа" пытаются и за счет сказочной подачи. "Мы делаем сериал как страшную сказку, которую бабушка рассказывает своему внуку", — рассказала один из продюсеров проекта Екатерина Уруру.

Акулы, рыбки и бабушка

Лицом сериала стала народная артистка России Ирина Розанова. Она играет роль Елизаветы Егоровны — следователя, которая берется распутывать клубок интриг в загородном "серпентарии". "У нас были жаркие баталии на тему того, кто должен играть Елизавету. Рассматривались очень известные артистки, но Ирина Юрьевна всех победила", — рассказывают создатели.

Партнером Розановой по площадке стал актер Никита Павленко ("Закон каменных джунглей", "Родные"), которому досталась роль помощника следователя. "Мой персонаж Васильченко — парень, который попадает в некую Страну Oз и очень удивляется всему, что происходит. Обычный участковый оказывается в мире элиты. Представьте, что пресноводную рыбку поселили в большущий океан, где живут только акулы. В какой-то момент мой персонаж, увидев зубы акул, очень захотел стать таким же. Но станет ли, это мы уже посмотрим", — рассказывает о герое Павленко.

Свой дуэт с Розановой актер сравнивает с блюзом: "Чем жанр блюза замечателен, он дает огромное пространство для импровизации, для кайфа, когда ты композицию можешь поменять в любую сторону. Главное — это соло. А играть соло на двоих с Ириной Юрьевной замечательно. Это потрясающая импровизация, отдача. И это невероятное учение — молодому артисту лучшей школы, по-моему, не найти".

"Никита замечательный партнер. Но в начале нашей встречи он сильно погрузился в свой образ. Я же начальник, он подчиненный. Он обедами меня постоянно на площадке кормил, что-то заказывал, привозил, в общем, подлизывался к начальству, — смеется Ирина Розанова. — Но с Никиткой классно, он живой".

Есть у Розановой в сериале и еще одна роль — она сыграет бабушку, которая рассказывает своим внукам сказку по мотивам происходящего. "Сначала Сережа Сенцов хотел сделать из меня такую "помоложе да покраше", чтобы фигура была. Но потом сказал: "Нет, будешь ты бабушкой в платочке". Мы придумали, что моя героиня все время кашляет, потому что работа тяжелая. Я постоянно беру капли для носа (чтобы создать эффект насморка). Зато промыла его себе. Прямо роль на выздоровление", — шутит Ирина Розанова.

"Я таки уже и бабушка, понимаете, мне лет-то немало. Я чувствую себя уже Джигарханяном. Когда играю, вспоминаю тех своих, которые меня воспитывали, с которыми я выросла. Сейчас вспоминаю "Место встречи изменить нельзя" — вот оттуда я черпаю свой образ", — поделилась актриса.

Камера, мотор

"Приготовились, пожалуйста. По лестнице никто не ходит, камера на руки. Мотор идет. Тишина. Начали". Дубль за дублем Аскар Ильясов, звезда сериала "Нулевой пациент", отыгрывает сцену и на разные лады произносит фразу "я счастлив", режиссер помогает ему найти нужную интонацию.

Аскару досталась роль Камиля Алымова — успешного айтишника, который заработал состояние на стартапах. "Мне интересно узнать, как чувствует себя молодой мужчина, когда к 30 годам добивается почти всего, о чем мечтал. Зритель врывается в тот момент жизни Камиля, когда он переживает первый большой кризис в своей жизни, у него возникает много экзистенциальных вопросов и он не понимает, что с этим делать", — поделился Ильясов. Экранной женой актера стала Юлия Снигирь ("Великая", "Кровавая барыня", "Хороший человек"), ее героиня — адепт йоги, дзена и фэншуя.

Просторный дом с лаконичным интерьером и панорамными окнами, в котором сегодня проходят съемки, по сюжету принадлежит их семье. "Сценарно у нас три дома — Филимоновых, Гараевой и Алымовых. Этот здесь, в Истре, другой — на Новой Риге, и третий — на Рублевке", — рассказал исполнительный продюсер Евгений Федоров.

Создать контраст между особняками и отразить в интерьере характеры хозяев было одной из главных задач. "Дом Алымовых — это дом соединения внутреннего покоя, природы и аскетизма, эти люди пытаются думать про метафизический смысл жизни. У Анны Гараевой, оперной дивы, дом — храм искусств, скажем так. И им в контраст — дом Филимоновых в а-ля викторианском стиле, таких русских английских лордов, — поделился художник-постановщик картины Тимофей Рябушинский. — Все строится на очень простых вещах: вот мы придумали Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа, и есть серый волк, который ходит, стучится в их дома. Им в данном случае может быть и убийца, а может и Елизавета Егоровна".