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2 часа назад

"Кинопоиск" перенес премьеру сериала "Фандорин. Азазель"

ТАСС

Премьера нового оригинального сериала онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" "Фандорин. Азазель" по роману Бориса Акунина состоится 19 января. Об этом сообщила пресс-служба "Кинопоиска", представляя во вторник первый трейлер проекта.

"Кинопоиск" перенес премьеру сериала "Фандорин. Азазель"
Фото: Кадр из трейлераКадр из трейлера

Ранее сообщалось, что сериал выйдет в онлайн-кинотеатре в дни новогодних каникул - 4 января.

"19 января "Кинопоиск" и "Плюс Студия" начнут показ нового цикла приключений Эраста Фандорина - состоится премьера сериала "Фандорин. Азазель", сценарий которого написан по мотивам одной из 16 книг о сыщике с незаурядным складом ума. Владислав Тирон в роли молодого сотрудника сыскного управления возьмется за расследование самоубийства в городском парке, и чем подробнее он восстанавливает картину случившегося, тем запутаннее и сложнее становится головоломка", - говорится в сообщении.

Как рассказали в "Кинопоиске", новый сериал посвящен приключениям начинающего следователя Эраста Фандорина, которому по сюжету сериала всего 20 лет, в альтернативной реальности 2023 года, где смешались атрибуты разных исторических эпох. "Важно понимать, что сценарий не всегда дословно следует литературному первоисточнику. Мой Фандорин намного моложе, и как минимум этим он отличается от своего книжного прототипа. Но и книжный, и сериальный Фандорин, прежде всего, отличается смелостью, которая помогает ему во всем. Он бесстрашен, честен, ответственен, настойчив и готов отвечать за свои поступки", - цитирует пресс-служба исполнителя главной роли Владислава Тирона.

Режиссер проекта - Нурбек Эген. В сериале также снялись Мила Ершова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Милена Радулович, Артём Быстров, Сергей Горошко, Григорий Верник, Екатерина Варнава, Александр Семчев, Татьяна Владимирова и другие. Съемки проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных локациях Санкт-Петербурга.

Сериалы,Сергей Горошко,Нурбек Эген,Григорий Верник,Александр Семчев,Татьяна Владимирова,Евгений Стычкин,Артем Быстров,Борис Акунин,Екатерина Варнава,Максим Матвеев,
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