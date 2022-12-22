"Кинопоиск" перенес премьеру сериала "Фандорин. Азазель"

"19 января "Кинопоиск" и "Плюс Студия" начнут показ нового цикла приключений Эраста Фандорина - состоится премьера сериала "Фандорин. Азазель", сценарий которого написан по мотивам одной из 16 книг о сыщике с незаурядным складом ума. Владислав Тирон в роли молодого сотрудника сыскного управления возьмется за расследование самоубийства в городском парке, и чем подробнее он восстанавливает картину случившегося, тем запутаннее и сложнее становится головоломка", - говорится в сообщении.

Как рассказали в "Кинопоиске", новый сериал посвящен приключениям начинающего следователя Эраста Фандорина, которому по сюжету сериала всего 20 лет, в альтернативной реальности 2023 года, где смешались атрибуты разных исторических эпох. "Важно понимать, что сценарий не всегда дословно следует литературному первоисточнику. Мой Фандорин намного моложе, и как минимум этим он отличается от своего книжного прототипа. Но и книжный, и сериальный Фандорин, прежде всего, отличается смелостью, которая помогает ему во всем. Он бесстрашен, честен, ответственен, настойчив и готов отвечать за свои поступки", - цитирует пресс-служба исполнителя главной роли Владислава Тирона.