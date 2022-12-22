Авторы сериала «Ведьмак: Происхождение» раскрыли названия всех эпизодов

Создатели сериала «Ведьмак: Происхождение» огласили названия всех четырёх эпизодов грядущего шоу.

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«О балладах, задирах и окровавленных клинках» (Of Ballads, Brawlers and Bloodied Blades); «О мечтах, неповиновении и отчаянных деяниях» (Of Dreams, Defiance and Desperate Deeds); «О воинах, пробуждении и удивительных мирах» (Of Warriors, Wakes and Wondrous Worlds); «О магах, злобе и чудовищном погроме» (Of Mages, Malice and Monstrous Mayhem).

Премьера сериала-приквела, события которого разворачиваются за сотни лет до «Ведьмака» с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии, состоится уже 25 декабря.