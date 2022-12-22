Авторы сериала «Ведьмак: Происхождение» раскрыли названия всех эпизодов

Создатели сериала «Ведьмак: Происхождение» огласили названия всех четырёх эпизодов грядущего шоу.
«О балладах, задирах и окровавленных клинках» (Of Ballads, Brawlers and Bloodied Blades); «О мечтах, неповиновении и отчаянных деяниях» (Of Dreams, Defiance and Desperate Deeds); «О воинах, пробуждении и удивительных мирах» (Of Warriors, Wakes and Wondrous Worlds); «О магах, злобе и чудовищном погроме» (Of Mages, Malice and Monstrous Mayhem).
Премьера сериала-приквела, события которого разворачиваются за сотни лет до «Ведьмака» с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии, состоится уже 25 декабря.
Ранее стало известно, что после третьего сезона оригинального сериала роль беловолосого охотника на чудовищ будет исполнять другой актёр. Кавилл передаст её Люку Хемсворту, одному из претендентов на пост ведьмака ещё в первом сезоне.