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1 час назад

СМИ: Netflix готовит мультипликационный спин-офф Stranger Things Tokyo

Игромания.ру

Некоторое время назад братья Даффер начали намекать на то, что мы будем и дальше углубляться в «Изнанку», но уже при помощи различных побочных сюжетов. И теперь стало известно, что одним из спин-оффов станет аниме-сериал под названием Stranger Things Tokyo.

Netflix готовит мультипликационный спин-офф ""Очень странных дел"
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По слухам, этот спин-офф уже довольно давно находится в разработке, первые вести о проекте датируются началом 2021 года. Дополнительное подтверждение прозвучало в начале 2022 года, когда братья Даффер возобновили контракт с Netflix.Выступая в подкасте Happy Sad Confused, Мэтт Даффер сказал, что спин-офф будет «на 1000% отличаться» от оригинала. По его словам, нас ждёт история, связанная с миром «Очень странных дел», однако она будет скорее посвящена тому, как создатели сериала рассказывают о придуманном ими мире.

Stranger Things Tokyo подаётся как первый спин-офф «Очень странных дел», предположительно он будет длиться в совокупности шесть часов. Его герои — братья близнецы, любители видеоигр, которые сталкиваются с Изнанкой на окраине Токио в 1980-е годы.

Сериалы,Мэтт Даффер,Netflix,
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