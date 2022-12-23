Netflix готовит мультипликационный спин-офф ""Очень странных дел"

Некоторое время назад братья Даффер начали намекать на то, что мы будем и дальше углубляться в «Изнанку», но уже при помощи различных побочных сюжетов. И теперь стало известно, что одним из спин-оффов станет аниме-сериал под названием Stranger Things Tokyo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По слухам, этот спин-офф уже довольно давно находится в разработке, первые вести о проекте датируются началом 2021 года. Дополнительное подтверждение прозвучало в начале 2022 года, когда братья Даффер возобновили контракт с Netflix.Выступая в подкасте Happy Sad Confused, Мэтт Даффер сказал, что спин-офф будет «на 1000% отличаться» от оригинала. По его словам, нас ждёт история, связанная с миром «Очень странных дел», однако она будет скорее посвящена тому, как создатели сериала рассказывают о придуманном ими мире.