Опубликована вступительная сцена из приквела «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал вступительную сцену из сериала «Ведьмак: Происхождение». Видео доступно на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В отрывке Лютик встречает своего двойника с магическими способностями. Также Netflix обнародовал названия всех четырех серий.

Приквел «Ведьмака» — мини-сериал, главные роли в котором сыграли Мишель Йео, Натаниэль Кертис, Ленни Генри, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. Премьера состоится 25 декабря.