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5 минут назад

«Netflix, остановись»: зрители «уничтожили» рейтинг приквела «Ведьмака»

runews24.ruиещё 1

Вчера, 25 декабря, состоялся релиз приквела «Ведьмака» Netflix, который не оценили критики — а вот обычные зрители проект просто «разнесли».

Зрители «уничтожили» рейтинг приквела «Ведьмака»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сам сериал из 4 эпизодов рассказывает о далёком прошлом мира Геральта, когда во вселенной появились монстры и первый ведьмак. Сериал собрал чрезвычайно низкие пользовательские оценки на разных агрегаторах: Metacritic — 0,6 балла (25 отзывов); Rotten Tomatoes — 10% (562 оценки); IMDb — 3,8 балла (больше 4 тысяч оценок); «Кинопоиск» — 3,9 балла (571 оценка).Зрители отмечают низкое качество шоу, ругая малый бюджет, постановку, кошмарный уровень графики и так далее. Часть пользователей добавляет, что проект просто невозможно смотреть.

Досталось и сценарию с актёрскими работами — некоторые артисты смотрятся неуместно в своих ролях, а диалоги вызывают лишь чувство стыда. Многих удивило, что в сериале появилась Мишель Йео («Всё везде и сразу»), ведь материал оказался настолько плохим. Некоторые даже начали шутить, что актрису просто «похитили».

Кроме того, во многих рецензиях зрители упоминают, что увиденный ими результат никак не относится ко вселенной «Ведьмака» и просят Netflix прекратить издевательство над фанатами.

Чуть ранее шоураннер оригинала рассказала, что не знает, каким будет финал шоу. Его третий сезон, напомним, станет финальным для Генри Кавилла — в четвёртом роль Геральта себе заберёт Лиам Хемсворт.

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