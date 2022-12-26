Сериал по The Last of Us будет менее жестоким, чем игра

Геймдизайнер Нил Дракманн, который работает над экранизацией сериала по игре The Last of Us, рассказал изданию Radar, что проект будет менее жестоким, чем видеоигра.
"Одна из первых вещей, которые предложили Крейг Мазин и продюсеры HBO, была в том, чтобы сократить насилие и оставить самое необходимое. Благодаря этому все выражается даже ярче: если сначала показать реакцию людей на угрозу, а потом ее саму, то будет страшнее", - отметил Дракманн.
В центре сюжета — несколько персонажей, которые остались последними выжившими в результате распада общества из-за инфекционного заболевания. Главными персонажами являются контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя девочка по имени Элли (Белла Рамзи), которую он должен вывести за пределы охраняемой территории.
Сериал должен выйти на HBO и HBO Max уже 15 января 2023 года. В первом сезоне покажут девять эпизодов.