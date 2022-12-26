Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
2 часа назад

Сериал по The Last of Us будет менее жестоким, чем игра

Газета.Ruиещё 2

Геймдизайнер Нил Дракманн, который работает над экранизацией сериала по игре The Last of Us, рассказал изданию Radar, что проект будет менее жестоким, чем видеоигра.

Сериал по The Last of Us будет менее жестоким, чем игра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Одна из первых вещей, которые предложили Крейг Мазин и продюсеры HBO, была в том, чтобы сократить насилие и оставить самое необходимое. Благодаря этому все выражается даже ярче: если сначала показать реакцию людей на угрозу, а потом ее саму, то будет страшнее", - отметил Дракманн.

В центре сюжета — несколько персонажей, которые остались последними выжившими в результате распада общества из-за инфекционного заболевания. Главными персонажами являются контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя девочка по имени Элли (Белла Рамзи), которую он должен вывести за пределы охраняемой территории.

Сериал должен выйти на HBO и HBO Max уже 15 января 2023 года. В первом сезоне покажут девять эпизодов.

Сериалы,Крейг Мазин,Педро Паскаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители