Сериал по The Last of Us будет менее жестоким, чем игра

"Одна из первых вещей, которые предложили Крейг Мазин и продюсеры HBO, была в том, чтобы сократить насилие и оставить самое необходимое. Благодаря этому все выражается даже ярче: если сначала показать реакцию людей на угрозу, а потом ее саму, то будет страшнее", - отметил Дракманн.