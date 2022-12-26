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1 час назад

8 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

8 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"13 клиническая" — 1-й сезон

Видео дня

Фэнтези-драма о клинике, где лечат болезни сверхъестественного происхождения. Туда попадает (сначала как пациент, а потом как сотрудник) смертельно больной хирург. В главных ролях — Данила Козловский, Паулина Андреева и Виктория Исакова.

Где смотреть: "Иви"

"Алиса в Пограничье" — 2-й сезон

Второй сезон японского научно-фантастического триллера о "голодных играх" в заброшенном Токио.

Где смотреть: Netflix

"Ведьмак: Происхождение" — мини-сериал

Приквел "Ведьмака", разворачивающийся за 12 веков до времен Геральта, в эпоху Сопряжения сфер, когда в мире появились чудовища и ведьмаки. В ролях — Лоуренс О'Фуаран ("Игра престолов", "Викинги"), Миррен Мак ("Половое воспитание"), Ленни Генри ("Властелин колец: Кольца власти") и Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон").

Где смотреть: Netflix

"Госизмена" — мини-сериал

Шпионский триллер о сотруднике МИ6, чья жизнь и карьера оказываются под угрозой после встречи со старой знакомой — российской шпионкой. В шоу снялись Чарли Кокс ("Сорвиголова"), Ольга Куриленко ("Квант милосердия") и Уна Чаплин ("Игра престолов", "Аватар: Путь воды").

Где смотреть: Netflix

"Джек Райан" — 3-й сезон

Продолжение экранизации произведений Тома Клэнси о цэрэушнике Джеке Райане с Джоном Красински в главной роли.

Где смотреть: Amazon Prime Video

"Три-Пайнс" — 1-й сезон

Детективное шоу по романам Луизы Пенни о старшем инспекторе полиции Армане Гамаше (его играет Альфред Молина), который расследует дела в крохотной канадской деревеньке.

Где смотреть: Amazon Prime Video

"Трудные подростки" — 4-й сезон

Четвертый выпуск хлесткой драмы о российских тинейджерах и непутевых взрослых, которая, кажется, не сбавила оборотов после смены режиссера.

Где смотреть: more.tv

"Эмили в Париже" — 3-й сезон

Третий выпуск драмеди о приключениях молодой американской специалистки по маркетингу во французской столице.

Где смотреть: Netflix

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